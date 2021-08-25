《屍殺列車》導演加料炮製新作《咒術屍戰》　鄭知蘇+嚴志媛合力打喪屍

▲ 《咒術屍戰》

在《屍殺列車》導演延尚昊新作《咒術屍戰》內，《上流寄生族》「甜美富家女」鄭知蘇大變身，飾演有能力施咒的神力女巫，只要得知對手的名字及物品，可使出咒術讓其身體扭曲變形。

鄭知蘇與由嚴志媛飾演的正義記者，將在片中遇上強敵－輕易操縱喪屍攻擊人類咒術師！二人將一同對抗惡勢力來襲，而嚴志媛更在接到神秘來電，對方更自稱死人，更預告即將再犯下三宗殺人案。

對《咒術屍戰》充滿期望

鄭知蘇表示：「觀眾可以期待一下我和嚴志媛在電影中的互動，好像《神探Pikachu》一樣，我們就像主角小智和Pikachu一樣，需要結合彼此的能力，在低潮互動幫助。」

嚴志媛則對新片充滿信心：「《咒術屍戰》絕對不會令大家失望的！我希望可以成為喪屍片的中流砥柱，一直扮演跟喪屍戰鬥的重要角色！」

努力鑽研喪屍片

《屍殺列車》導演延尚昊近日在韓國忙於為新片宣傳造勢，延尚昊透露這次他不只負責寫劇本也參與剪片：「製作過程中和導演不斷討論、不停試剪。相信大家看了《咒術屍戰》後，會更喜愛這個全新喪屍世界觀，投入於劇中人物的魅力中，我希望這個故事能延續下去。」

延尚昊更透露，電影邀請了《屍殺列車》及《屍戰朝鮮》系列舞蹈家擔用動作設計：「我們希望這次喪屍的動作能有別於過去的喪屍片，力求大膽創新，因此導演金容完用盡心力鑽研良久，創造了電影中超驚悚的喪屍新面貌。」