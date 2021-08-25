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【新冠疫苗】浸大師生10月起入校園須打針或2周一檢　經濟困難學生可申資助

社會 13:37 2021/08/25

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浸大師生10月起入校園須打針或2周一檢，經濟困難學生可申資助（資料圖片）

繼香港科技大學在本月初表示，全體師生須接種疫苗，否則須自費定期檢測才可進入校園，詳情請看：下一頁；香港浸會大學今（25日）亦向全體師生發電郵，指10月1日起，所有進入浸大校園的員工和師生、工作承辦商，必須在14天前或以上完成接種2劑疫苗，對於因醫療或其他原因無法按時接種疫苗人士，必須獲過去14天內檢測陰性結果才可進入校園。

校方指，有4類人士如在到訪該校當天在校逗留少於4小時，可獲豁免相關安排，包括特邀嘉賓、 短期工人、幼兒園小學生的家長和工作人員，和到中醫門診就診的患者和去教堂的人。

校方亦提到，如因醫療原因無法接種疫苗，或因經濟困難無法參檢測的學生，可聯繫學生事務處​​或持續教育學院了解申請資助詳情。浸大早在5月底起，已要求宿生打疫苗或兩周一檢，是次安排則擴至全體師生及定期訪客。

最新影片，兒童酒精入眼致角膜受損，醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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