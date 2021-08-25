【後悔紋身】14歲少女花$360手臂刺青　媽媽崩潰怒告紋身師摧毀女兒前途

▲ 內地一名14歲少女花$360手臂刺青，媽媽知道後很崩潰。

有傳統爸媽認為身體髮膚受諸父母，子女要好好愛護自己。內地一名14歲少女未通知父母下，自行去紋身，兩手前臂滿滿的紋身圖案，媽媽發現後大怒，斥責紋身師傅胡亂為未成年者紋身，摧毀女兒前途。

綜合內地傳媒報道，遼寧丹東市一名14歲少女未有通知家人的情況下，花費300人民幣（約360港元）在一間紋身店為兩隻手臂上紋身，事後她在家穿上長袖，亦沒有告訴父母。數天之後，媽媽有次無意間在女兒洗臉時看到紋身，非常憤怒，再三詢問下才知道女兒看見別人有紋身，她就自行花錢去刺青。

少女兩手臂大片紋身

從影片所見，女生的兩隻手臂都有刺青，其中一隻手有密密麻麻刺青，包括有玫瑰花、藤蔓葉子的圖案，另一隻手刺有花朵圖案，同樣顯眼，但面積相對細。據悉少女事後很後悔不敢見人，性格由活潑開朗變得孤僻。

▲ 兩隻手臂都有大片刺青。（影片截圖）

媽媽心痛女兒，斥責紋身師傅在紋身前沒有確定顧客年齡。媽媽表示女兒成績優異，是次紋身影響她，斥責店舖為賺錢而接受孩子紋身，故意欺騙，摧毀了女兒的未來前途。

媽媽帶女兒到上海專門的醫院進行清洗，預計需要花2年，花費約3萬人民幣（約36,050港元）才能將紋身洗掉。從影片所見，少女的紋身圖案仍很清晰，更有紅印。媽媽看見女兒如此，自責又氣憤地哭起來。

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紋身師傅願意3倍賠償

媽媽找到相關的紋身店，紋身師傅表示願意付3倍賠償，即900人民幣（約1,080港幣）賠償，又或免費幫忙清洗。媽媽不接受該2個方案，認為3倍賠償不足夠抵償女兒的損失。

我能放心你給孩子洗呀？我那是在醫院洗的！這個900塊錢能買回我女兒的自尊心嗎？

其後當地傳媒翻查紋身店的資料，該店前身是一間美容店，在2019年6月17日註冊，現在該店已取消註冊，沒有人接電話。

網民指雙方都有責任

有關事件在網上被廣泛討論，網民意見不一，指父母、紋身師傅及少女都有責任，媽媽要檢討家庭教育是否出問題。更多意見如下︰

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責任編輯︰王明芳