【甲狀腺癌】網紅直播中觀眾驚覺一異樣症狀　求醫揭95%機率屬癌前病變救回一命

▲ 美國一名22歲網紅因觀眾的善意提醒，意外發現自己患上甲狀腺癌。

身體出現任何轉變，切忌掉以輕心。美國一名22歲男網紅日前分享，自己因觀眾在直播中善意提醒，意外發現患上甲狀腺癌的經歷，令他對觀眾相當感激。

據《太陽報》報道，美國22歲科技網紅Seattle Tech Bro在上周四（19日）上載影片，當時他的頸部貼有一小塊膠帶。他表示，早前有網友在他的影片中，發現他的甲狀腺看起來有點腫大，於是紛紛留言或私訊給他，建議他去醫院接受檢查，擔心他是患上甲狀腺癌。

▲ 圖左為Seattle Tech Bro在手術前，網友發現他的甲狀腺看起來有點腫大；圖右為手術後。（影片截圖）

Seattle Tech Bro指自己一直沒有發現喉嚨有腫脹情形，亦不感到疼痛感，但基於眾多網民關心之下，仍決定就醫。在經過數輪測試及超音波檢查後，醫生發現他甲狀腺上的結節有95%可能是惡性，未來會癌變。

醫生建議他可以切除整個甲狀腺，也可以只切除癌變部分，而他最終選擇了後者。他表示，手術後的他正處於康復期，說話讓他感覺筋疲力盡，希望能在康復後儘快再與觀眾見面。

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及早發現可有90%存活率

據醫管局轄下的香港癌症資料統計中心，2018年本港癌症新增個案中，以甲狀線癌的升幅最多，2018年錄1037宗，較2017年的884宗上升17.3%。

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌曾受訪稱，甲狀腺癌主要位於頸部前面咽喉下面，女性患甲狀腺癌的風險較男性多近2至3倍，大部分患者是30歲以上人士；家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤的人士亦為高危，或自身基因問題，如有大腸瘜肉等人士亦會有較大機會患癌。

點撃睇甲狀腺癌常見徵狀：

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臨床腫瘤科專科醫生周倩明亦曾表示，近年患甲狀腺癌的個案有上升，但因港人對癌症的警覺提升，加上部分私家醫生可替病人作檢查，故可以及早發現確診個案，病人甚至可有90%存活率，建議市民如摸到咽喉下面有「一粒嘢」，可儘快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣