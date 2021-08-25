【柏傲莊III】屋宇署正審視額外抗壓測試結果　陳帆：協議列明責任及追究條款

▲ 柏傲莊III兩座大廈牆身底座混凝土強度測試未達標，新世界稱主動拆卸，屋宇署正調查。（資料圖片）

由新世界發展及港鐵合作發展的大圍站上蓋「柏傲莊III」，新世界宣布第1座及第8座的牆身底座混凝土，於強度測試未達標，決定主動拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月。運輸及房屋局局長陳帆稱，屋宇署正跟進調查，包括就同一項目已經完成上蓋主體結構工程的餘下5幢住宅大廈（即柏傲莊第2、3、5、6、7座)及平台進行額外測試。

陳帆回應立法會議員書面質詢時稱，事發後除立即派員視察及密切跟進外，亦要求相關註冊建築專業人士，就事件提交全面報告，並進行壓外測試，包括鋼筋混凝土支柱及承力牆的反彈錘敲測試及取樣抗壓測試，須在屋宇署人員於現場見證取樣過程下進行。現時初步額外測試已完成，屋宇署正審視結果，而其他額外測試現正進行中。屋宇署會詳細審視有關額外測試的結果，確保項目所用混凝土及相關結構符合法例規定。

屋宇署已於7月底收到相關的註冊建築專業人士及註冊承建商，就柏傲莊第1座及第8座事件提交報告。經檢視後，屋宇署已發信要求註冊建築專業人士提供補充資料，包括檢視地盤管理及監督安排。

他又稱，港鐵公司與新世界發展就項目簽訂的發展協議，清楚列明相關的責任及追究條款。而柏傲莊兩座樓宇的拆卸重建工程及其他後續工作，均會根據協議進行。政府了解港鐵公司正與發展商跟進各後續工作，然而由於有關發展協議含保密條款及商業敏感資料，不能向外披露。

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責任編輯：吳卓峰