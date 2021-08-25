【孝順孫女】與91歲腦退化嫲嫲相依為命　孫女堅持同上大學：怕回家她不在

▲ 內地一名18歲少女為了照顧嫲嫲，堅持帶她一同上大學。

還有不足一星期便開學，廣東一名18歲少女考上大學心儀學系，因擔心91歲、患阿茲海默症的嫲嫲獨留在家無人照顧，決定與她一同上大學，表示「很怕從學校回來時她已經不在」。

嫲孫相依為命

據內媒廣東珠江台報導，現年18歲的少女黎海堅，出生後不久母親便離家出走，父親則在她3歲時突然病逝，自幼與嫲嫲相依為命。小時候她曾聽過村民勸嫲嫲放棄養她，但嫲嫲堅持把她撫養成人，兩嫲孫依靠政府補貼，過着簡單日子。

黎海堅讀初中時，嫲嫲出現阿茲海默症初期症狀，經常因為見不到孫女而出現焦慮及煩躁，不肯進食及睡覺。現年91歲的嫲嫲依賴孫女照顧，每晚要跟孫女同床才能進睡。

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帶嫲嫲上大學

對中醫學感興趣的黎海堅，早前獲廣東江門中醫藥職業學院取錄。她擔心嫲嫲獨留在家無人照顧，向姑姐提出帶嫲嫲一同上大學。姑姐起初認為行不通，但黎海堅堅持，希望在嫲嫲剩下的日子裏，可以好好照顧她。

別人照顧她，她不會聽話，身體也很不好。我怕我在學校的時候錯過，回來的時候她已經不在。

事件在網上傳開之後，不少熱心人士伸出援手。高州一家企業承諾向黎海堅提供8萬元人民幣（約9.6萬港元）資助，補貼學費及生活費。校方得知黎海堅的處境後，為她安排單人宿舍，方便她照顧嫲嫲，亦為她申請貧困生救助津貼。

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責任編輯︰王明芳