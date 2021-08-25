【新冠肺炎】本港今新增5宗輸入個案　居於沙田42歲女子抵英後確診

▲ 衛生防護中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名42歲女病人。她於8月13日離港前往英國，8月16日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。沙田穗禾路8號穗禾苑詠昌閣被納入強制檢測。（資料圖片）

本港今日（25日）新增5宗輸入個案，分別由菲律賓、杜拜、巴基斯坦及法國抵港，當中2人已接種新冠疫苗。至今本港個案累計12,075宗，包括12,074宗確診個案和一宗疑似個案。另外今日錄得初步確診少於5宗。

另外，衛生防護中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名42歲女病人。她於8月13日離港前往英國，8月16日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。她沒有病徵。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方（沙田穗禾路8號穗禾苑詠昌閣）會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過兩小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

今日新增5宗輸入個案，當中4人已接種新冠疫苗，3人感染L452R變種病毒。詳情如下：

第12071宗：44歲女士，8月20日坐航班PR300從菲律賓抵港，無病徵，現入住油麻地香港海景絲麗酒店，3月21日及4月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12072宗：61歲女士，8月18日坐航班EK384由杜拜抵港，無病徵，現入住尖沙咀華美達華麗酒店，4月30日及5月23日在巴基斯坦接種兩劑國藥疫苗

第12073宗：2歲男童，帶L452R變種病毒，8月21日發病，8月22日坐航班EK384由巴基斯坦抵港

第12074宗：1歲男童，帶L452R變種病毒，8月21日發病，8月22日坐航班EK384從巴基斯坦抵港

第12075宗：3歲女童，帶L452R變種病毒，8月23日發病，現入住尖沙咀香港喜來登酒店，8月19日坐航班AY101從法國抵港

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記者：曾卓鋒