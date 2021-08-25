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【七公主】演癡心情長劍守護林夏薇　鄭子誠完美情人表現獲讚

娛樂 14:27 2021/08/25

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《七公主》鄭子誠痴心守護林夏薇。

黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、鄺潔楹、江嘉敏、陳曉華等主演《七公主》，隨著劇情推進，感情線漸見清晰，兩大暖男鄭子誠所演Philip及吳子冲的Aden，獲取大量網民支持及同情。

演奸角深入民心的鄭子誠，有「陰謀情人」之稱，不過鄭子誠在《七公主》卻顛覆了觀眾想像，獲監製陳維冠打造為「癡心情長劍」，自劇集開首已任由飽受喪夫之痛的顧語嫣（林夏薇飾）差遣及發洩，又經常做很多貼心事情暗中照顧及保護語嫣。

日前一集為Grace找貓。

同場加映：193+JNY訪問

原本不接受二人有感情線的網民紛紛留言力撐：「林夏薇同鄭子誠幾有火花！鄭子誠今次唔做奸人都幾好，好笑！」、「徐榮同鄭子誠都演得幾好，佢哋同林夏薇嗰條線好搞笑。」、「鄭子誠癡心情長劍演得好可愛」、「唔知最後可唔可以得到Grace（語嫣英文名）個心。」、「鄭子誠終於唔洗做奸角，其實佢都有溫柔一面。」

鄭子誠改變形象。

昨晚劇情講到語嫣意外讓愛貓阿懵走失，並急召Philip幫忙尋找阿懵，情深的Philip一Call即到，除了陪伴語嫣四圍走兼摷垃圾，更為著急的語嫣大跳「生果舞」求貓，無論旋律、歌詞及肢體動作都相當「驚爆」，難以想像鄭子誠會如此滑稽。

不少網民大讚子誠劇中角色是入行以來最cute一次，並向監製跪求NG片段。

撰文 : TOPick柴犬出動

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