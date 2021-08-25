【飲食速報】香港迪士尼推出《魔雪奇緣》愛莎女王皇室盛宴　 期間限定每位$398 Frozen迷打卡必點

▲ 廣場飯店推出期間限定《魔雪奇緣》愛莎女王皇室盛宴。（香港迪士尼提供）

暑假期間不少人會選擇到香港迪士尼樂園玩，最近位於樂園內的美國小鎮大街的中菜廳廣場飯店，就推出多款以迪士尼經典角色如米奇老鼠及小熊維尼等為主題的美食糕點，並有期間限定《魔雪奇緣》的愛莎女王皇室盛宴全新登場，款款可愛別緻，Frozen迷不容錯過。

▲ 廣場飯店外觀猶如20世紀初的維多利亞式建築，內部設計更融合中西文化。（香港迪士尼提供）

廣場飯店的茶茶居獨家推出一系列造型吸引的迪士尼點心及家常美饌，首推當然是《魔雪奇緣》愛莎女王皇室盛宴（每位$398、兩位起），會由即日起至9月16日期間限量供應，多款傳統點心如蝦餃、香芋酥、蜜汁叉燒及瑤柱貴妃雞等會換上精巧造型，並配以《魔雪奇緣》小白look的熱朱古力或打卡度十足的魔法沙冰，消暑降溫一流。惠顧的食客更可獲贈設計精美的《魔雪奇緣》主題口罩套，以及愛莎女王填色紙。

另有5道菜午市套餐（每位$238）及6道菜精選全日套餐（每位$268）供應，前者包括惹味的燒味雙拼及滋潤養顏的蛋白杏仁茶等，後者則有鮮蟹肉蛋白龍蝦湯及福建炒飯，滋味無窮。

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餐廳同時提供玩味十足的兒童點心套餐（每位$138）、兒童全日套餐（每位$158），以及多款可愛迪士尼角色造型點心，例如米奇奶皇包（$58）、豬仔流沙包（$68）、公主啫喱（$68）及米奇布甸（$108），是小朋友最愛。

另外有一系列特色中菜，包括拔絲咕嚕肉（$188）、川味麻婆豆腐（$158），以及精緻點心如筍尖鮮蝦餃（$62）、鮑魚汁炆鳳爪（$88）及韭黃鮮蝦腸粉（$68）。

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除點心外，廣場飯店翠園亦準備多款造型趣緻的飲品，例如米奇梳打特飲（$65）及少女心滿溢的玫瑰花旗蔘蜜（$65），以及甜品鮮果拿破崙（$148）及蜜糖香芒布甸（$88），為這頓盛宴劃上完美句號。

記者︰黃依情