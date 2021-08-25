【明星扮靚】戴祖儀一時大意激罕性感登場　Joey靠3招兩周減約3公斤

▲ 戴祖儀一向身形不俗。

戴祖儀（Joey）不時展示40吋長腿派福利，不過上圍同樣驕人的她卻很少騷「事業線」，但昨晚（8月24日）錄影《勁歌金曲優秀選第一回》時，罕有性感上陣騷「事業線」，同場的譚嘉儀也大讚戴祖儀猛料。

不過她表示全因自己一時疏忽，不時故意騷身材，更謙稱對自己沒有信心，所以一向很少性感打扮，形容今次是「百年難得一遇」。

戴祖儀解釋指：「在網上見到模特兒穿這條裙好靚便心動網購，完全未試過，臨場就換出來。」

【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強 Joey不服輸：我要威畀你睇！

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戴祖儀曾狂吃零食致肥

其實擁有170cm身高的Joey，兼有一對40吋長的美腿，可說是得天獨厚。

但出道時，她曾自感有baby fat，去年更因疫情經常留家而減少做運動，加上在家狂吃零食，結果肥了十幾磅。

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靠3招成功減磅

後來，因有新劇開工開始有動力減肥，並在家靠打遊戲機、運動及跳舞，結果在兩星期減了約3公斤。之後疫情放緩後，Joey抽時間行山、跑步。

此外，Joey曾透露主要靠3招減肥，包括打籃球、晚上6時後不進食澱粉質食物，以及戒掉食零食，才能力保美好條身段。所以先天優勢之外，還是需要後天的努力。

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