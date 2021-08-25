【在家分娩】首胎作動未及送院兒科爸爸臨場接生　醫生媽媽生育奇遇：3子女皆在家分娩

▲ 註冊西醫鄭清穗的3名子女都是在家分娩的，她對這段生育奇遇娓娓道來。

準媽媽十月懷胎，迎接寶寶的方式可以選擇順產或開刀，甚至揀個吉日良辰，但若說在家分娩呢，相信香港的孕婦百中無一。

註冊西醫鄭清穗3個子女，今年6歲、4歲及23個月，3個孩子都在家呱呱墮地，有意料之外，也有早作計劃，她說在家分娩這方式，同樣可以是個人選擇。

鄭清穗懷第一胎時，是28歲，原來她一開始並沒想過在家分娩。在快將臨盆時，她在家保持放鬆，盡量稍延入院的時間。「因我知一入醫院便會好緊張和慌亂，一心只是不想那麼快入院而已。」她之前學習過臨盆放鬆的網上課程、翻過不少書籍，學習紓緩陣痛時的Hypnobirthing （催眠分娩），以及燃點香薰。

她在家裏的浴缸泡著暖水放鬆，但當陣痛如浪一下一下襲來，感覺愈來愈強烈，心想是時候到醫院，豈料發現子宮已開了一定度數，BB已快出來，她馬上更換衣服，BB此時已從她的身體滑出來。

▲ 子女仍年幼，未問及太多在家分娩的經歷，鄭清穗期待日後和他們分享。（黃建輝攝）

「BBA」重遇舊同事

鄭清穗的丈夫是兒科醫生，但家裏沒有相關工具，他第一時間是關上冷氣機，然後急召救護車。「醫護人員帶來擔架床，情況好緊張，他們用刀片為我割臍帶，生產的次序是先生了BB，再生胎盤，我當時未生出胎盤，由白車『B BU B BU』送到急症室。」

她曾在那醫院急症室工作，重遇舊同事，由他們推她上婦產科，這情況醫護人員稱為「BBA」——Born Before Arrival。她進入婦產科，女兒則因體溫較低需要送往兒童深切治療部觀察。這有驚無險的第一胎，鄭清穗感覺不錯。「陣痛時可用自己的方法紓緩，自己可控制的情況較多。」

剪臍帶處是出生地點

打後的兩胎，她沒堅決要在家分娩，保留彈性，也要為子女的安全去考量。「我自己都是醫生，有人確需要在醫院生BB，但好多時亦不一定要。第二、三胎在產檢時BB生長情況健康，胎位位置亦正常，我的身體狀況也OK，屬於低風險，因此決定在家生產。」

但兒科醫生的丈夫，想法比她謹慎，他態度保留，但見太太有此想法最終也支持。「當我進入懷孕後期，叫丈夫作好準備。每次都很巧合，他侍產假第一天，BB就急不及待要出來看世界。」

第二胎臨盆時，鄭清穗整晚泡在暖水浴缸中放鬆，產程長達10小時，她不時需換水以保持溫暖。經歷陣痛，待她生產完畢，丈夫馬上用暖水把BB保持身體溫暖，待她把胎盤生下後，乘搭的士到醫院，到醫院產房後才剪臍帶。「產房的同事有些是認識的，他們異口同聲說：『又係你個BBA呀！』」二女健康得很，毋須到ICU觀察。

有一點很特別的，原來剪臍帶的地方，便是BB出生地點，並列於出世紙上。這一胎雖在鄭清穗堅尼地城家中出世，但出生地點是醫院。「我都是當時才知道是這樣，以為二女的出生地點會是住所地點呢，有點意料之外。」

▲ 兩個姐姐見證着弟弟出世。（被訪者提供）

3胎足月足磅

有兩個女兒在家分娩的先例，迎接三子到來，準備較充足。事前備存了夾臍帶、消毒用品及急救用品。做法是坐在吹氣浴缸中，放鬆，第三次產程更短至五、六小時，陣痛稍減。這次在家剪臍帶，再前往醫院。

「其實每次有陣痛，都不大肯定是否真的是臨盆，好多媽媽都試過有『假生』的情況，但每次我都會先到浴缸處準備，做足放鬆。」

每次生完都快速出院，第一胎留院3天，至第三胎更無留醫，鄭清穗傷口縫好針、BB打完所需疫苗，做好檢查後數小時已可回家。3個BB皆足月足磅，出生時都有八磅多，健康狀況良好。

論在家分娩優點，鄭清穗認為身心都放鬆得多，因做醫學生及實習時都接觸過生產過程並了解情況。「看外國人的著作，準媽媽不太喜歡醫院生產的感覺，我認同這套講法，希望能在較自然的情況下分娩。此外，我覺得這方法媽媽與BB的連繫更好，因生產時聚焦在BB怎樣出世、心靈與他溝通希望他能配合，整個人很專心又平靜，減少驚恐。」

因她身邊的人都未試過在家分娩，無先例可參考，惟有靠翻書及上網找資料，自學在家分娩的種種。她曾經四處去問助產士的朋友，也嘗試去找香港有無在家分娩的服務，原來早年有留港的外籍婦女組織為產婦提供在家分娩協助，但其後已無再續辦。

▲ 她說媽媽怕痛，最主張在無痛無感覺下把BB生出來，所以也佩服女兒在家分娩的決定。（被訪者提供）

大女取名有段古

準媽媽們一聽到她在家分娩都充滿好奇，拉着她問個不停。「她們聽完這『生仔奇遇記』後，無感染到身邊親友效法，畢竟各人有自己想法。」

3次產程，生首胎時曾遇驚險事，因為生大女後，把她放在墊了毛巾的地上，因胎盤的血液流滿她全身，見囡囡的第一個畫面是紅色一片，他們替她取名「曦彤」，代表光亮及紅的意思。「後來我們懂得生產完畢後，不要把BB放低過胎盤，便不再出現這血淋淋畫面了。」

懷第一、二胎時她出現妊娠糖尿，尤其第一胎時發現這情況尤為緊張，擔心血糖會影響腹中BB成長，把一切糖份及碳水化合物都戒掉，飲品全不加糖，注重了飲食，身體反而好轉，第三胎就沒此問題。

須作產前風險評估

她坦言，她和丈夫的醫生背景，為在家分娩提供了有利條件。「我曾在醫院實習，第一胎雖未經歷過生BB，但會知道生產大概過程，讀書時有讀過婦產，可評估到妊娠風險。醫學知識讓我知道，不是樣樣都要咁驚，才可以做此決定。」丈夫也擔當重要角色，為剛出生的子女檢測。「他見慣初生B，我放心得多，有事都可處理。」

在哪裏生產屬個人選擇，她說醫院生產也有好處，如遇有產婦或BB有突發問題都可即時處理，產婦在產程有安全感也是重要的。「產婦有風險評估，如高齡懷孕、高血壓、糖尿病；或有胎盤前置、到預產期胎兒仍腳部向下等，都可令風險增加，在醫院生產較能得到支援。如果我有上述情況都會考慮在醫院生，幸3胎都屬低風險。」

分娩地方及方式不同，但她和其他孕婦一樣，經歷陣痛。「陣痛都是好痛的，但生BB這過程是必經的，我沒有負面去想這是痛苦，把它想成是開心的事——BB快出生了，每一下痛就是BB行近你一步，要勇敢去接受。」

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不做虎媽耐心教

作為3孩之母，鄭清穗的教養方式是以愛為先。「作為父母耐心陪伴他們成長，我們只是管家身份，管理他們這段時間。過程中有辛苦，做父母也要不斷學習。」

孩子愈大愈多對抗、挑戰底綫，開始要定底綫和守規矩。至他們開始讀書，遇上大大小小的挫折，要從旁鼓勵。「我對他們都有要求，但不會是拿着籐條的虎媽，覺得鼓勵更重要。我形容是慢火煮的方式，不用猛水炒，耐心教導更好。」

在育兒成長中，父母面對各種疑難，鄭清穗稍後會開設網上平台，對象為準媽媽們及父母們，解答如懷孕時的疑問、產後媽媽的醫美問題（產後修身、尿滲、腹部鬆弛）、幼兒的健康疑難（如發燒抽筋、濕疹等）及家長面對的種種醫學和教養問題。

記者：周美好