【罪成候判】紮鐵工涉助男生逃走圖搶警槍　兩人企圖搶劫等罪成還押候判

▲ 紮鐵工涉助男生逃走圖搶警槍，兩人拒捕罪成還押候判。（經濟日報資料圖片）

30 歲紮鐵工人被指在旺角為協助17歲男生逃走，而企圖搶去警員散彈槍，被控企圖搶劫罪。而被指獲協助逃走的 17 歲男生則涉推開警員，被控1項抗拒正當執行職務的警務人員罪，2人今（25日）於區域法院被裁定罪名成立。案件押後至9月17日判刑，為2人索取背景報告，以及為 17 歲男生索取勞教中心等報告。

首被告謝信誠（30歲；紮鐵工人），否認1項企圖搶劫罪。控罪指他於2019年10月13日，在旺角雅蘭中心外，企圖搶劫警員 X。次被告為17歲陳姓學生，否認於同日在旺角彌敦道的公眾地方，抗拒在正當執行職務的警員 X。

首被告早前已承認非法集結及襲警兩罪，分別指他以竹枝及其他物品堵路及拳打警員 X。

法官謝沈智慧裁決時指，首被告證供自相矛盾，被告聲稱其目的是示威，若有警員到場便離開，但他之後又供稱要等待警員落警車才離開；他又稱到場後不會犯法，最終卻無故襲擊警員，他解釋為洩憤而拳打警員，但警員當時只以最溫和方法執法，法官不接納首被告的說法。

法官又指，辯方質疑被告並無搶走散彈槍，法官則重申，定罪並非取決於是否成功搶走的原則。法官認為，被襲擊的警員證供誠實可靠，並非如辯方所指，因為有數名男女在糾纏及拉走次被告而證供混亂，警員描述的經過與現場片段完全吻合，裁定首被告罪名成立。

辯方爭議在場推開警員的是否次被告，法官則認為，該人與被告均有曲短髮、身形瘦削、身穿黑色上衣，以及相同的長褲，而數分鐘內在兩條街找到相同衣著的人機會是零。法官表示，次被告的證供顯示，他在首被告拳擊警員之前，已經推開警員及大叫「救命」，裁定其拒捕罪名成立。

案件押後至9月17日判刑，為2人索取背景報告，以及為 17 歲男生索取勞教中心、更生中心及教導所報告。

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記者：林欣樂