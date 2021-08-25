【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　警誡下曾承認因色心犯案

▲ 73歲外祖父涉於2年前性侵犯18歲外孫女，案件於高等法院開審。

73歲外祖父涉於2年前性侵犯18歲外孫女，事主其後與母親到警署報案揭發事件。涉案外祖父否認4項猥䙝侵犯、1項強姦罪及1項亂倫交替控罪，案件今（25日）於高等法院開審。控方開案陳詞指，被告被捕後警誡下承認曾觸摸事主胸部及強姦事主，並多次稱因「歪念、咸濕、淫心及色心」而犯案。

現年73歲被告為退休人士，否認4項猥䙝侵犯及1項強姦罪，控罪指被告於2019年2月1日至5月11日，於九龍某單位4度猥䙝侵犯事主X。

被告另被控於同年5月11日強姦X，另1項亂倫為交替控罪，即被告當時身為男子於同一單位與X性交，而明知X為其外孫女。

控方開案陳詞指，X於案發時18歲，為被告的外孫女，X與被告、外祖母及姨母同住。2019年5月12日， X與母親及另一人士到警署報案，翌日被告就強姦罪被捕，被告於警誡下低頭及不作回應，之後替警方進行3次會面紀錄，當中作出招認。

▲ 涉性侵18歲外孫女受審，73歲外祖父警誡稱因歪念及淫心起犯案。（經濟日報資料圖片）

控方指被告就4項非禮罪均作出招認，被告形容自己因「咸濕」及有歪念，所以用手觸摸X的胸部及用力按2至3下。被告指X沒有作聲，但曾用手推開他，被告便停止，他認為當時X不同意被按胸部，被告向警方表示「覺得自己唔啱，好後悔，唔應該，好錯」。

第2次非禮案則發生於晚上約8時，被告警誡下稱當時X下班後表示腿部疲勞，被告遂提議推拿，其間伸手入X衣服內摸其胸，X推開他便停止。被告之後某天中午亦曾觸摸X胸部，他指明知X不同意，但因有歪念及「咸濕」，並承認做錯。

及至5月11日凌晨時分，被告稱替X按摩後有歪念，並因「淫心及色心」起而非禮其下體。被告又向警方表示，同日早上X表示小腿麻痺，他主動提議按摩，其間因「咸濕及色心」起而強姦X。被告警誡下稱期間醒覺自己「做錯事」，「唔應該作出性侵犯強姦X的作為」，又指自己「意識不良，淫心作怪」。

被告稱非禮罪事件發生後，因X仍在單位居住，所以令他「淫心加重，控制唔到自己」。

控辯雙方同意事實指，2019年7月30日，X在母親及律師陪同下到警署，決定就事件不作追究及不協助警方調查，以及不出庭作供。控方表示X不會出庭作供，控方證人將包括兩名警員。

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記者：林育慧