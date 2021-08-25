【新冠疫苗】袁國勇指變種病毒令疫苗有效率下跌　倡安排沒打針學生上網課不能回校

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇。(經濟日報資料圖片)

港大微生物學系講座教授袁國勇指，由於肆虐全球的Delta變種病毒令疫苗有效率下跌，復必泰下降至約88％，科興大約60％，推算要達到群體免疫，接種率應至少有97%。他建議出入可以脫口罩的公眾場所，都要出示打針證明，未打針的學生只能網上上課，減低爆發風險。

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袁國勇指，即使有9成人接種，互相仍可傳播病毒，不過他們病情可較輕。老人院少於20％接種率，於是一旦爆發，公營醫療系統便癱瘓，很多會入深切治療部。至少每個能接種的人都接種，慢慢可以知道稍後孩童都有數據證明打疫苗安全、可以接種的，麻煩便會少一些」。

袁國勇認為，本港很多學校通風很差，換氣量是否夠每小時六次根本沒人知，這些事未做好就讓他們全日在學校飲食，一定有很多問題，故認為若本港再有本地爆發，建議安排沒打針的學生網上上堂，打了針的才可以上面授課。

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責任編輯：洪芷晴