【校長專欄】0至6歲是語言發展關鍵期　幼稚園校長3錦囊激發幼兒說話能力

▲ 救世軍荔枝角幼兒學校黃婉兒校長分享3個錦囊，激發幼兒說話能力。

時代不斷進步，科技越趨發達，每位成人都擁有一至兩部智能手機，家中亦設有不少電子屏幕產品。家長為了安撫幼兒的情緒；為了多一點做家務的時間；為了幼兒多聽英語等理由，便會讓幼兒玩電子產品。無論在家中、交通工具或茶樓上，不難看見幼兒時刻觀看電子屏幕。究竟幼兒增加聆聽及觀看屏幕機會，是有助學習語言，還是對學習語言帶來負面影響呢？這值得家長深入思考！

語言學習的里程

近年有些家長聽從專家意見，學習語言越早越好，幼兒早於一歲便讓他們在網上學習或接觸英語、普通話。在家中亦以粵、英語及普通話夾雜的方式與幼兒溝通，結果部份幼兒因而產生混亂，影響理解及詞彙運用，令母語發展出現障礙，甚或出現語言發展遲緩；又或產生香港比較特別的現象：在一句說話中夾雜兩至三種語言，說出令人不明白的話語及語句文法出現錯誤等。

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以母語為先

0-6歲是語言發展的關鍵期，父母陪伴幼兒時間較長，是幼兒第一位學習語言及模仿的對象，對幼兒語言發展有一定的影響力。學習語言的里程，應以母語為先，先掌握簡單的單字、名詞、短句、句子等，鼓勵孩子利用語高表達個人的想法，嘗試與其他人以語言溝通交流，之後才展開學習第二種語言。切忌與幼兒溝通時在一句說話中混雜中、英文，例如：你食唔食apple？這會令孩子容易產生混亂，母語的發展亦會直接受影響。

多聽多說的機會

父母需要創設一個豐富的語言環境予幼兒多聆聽及表達的機會。可多與幼兒描述生活日常所見物品的名稱、形狀和顏色等。例如到公園散步時，可以向他們描述花、樹和鳥，讓他們多聽，增加詞彙，家長可利用語言環境，「你口講孩子心」，利用完整句子為孩子補充他們想表達的。家長亦需要培養幼兒表達能力，耐心聆聽他們的說話，當幼兒主動表達時，可積極回應以建立他們對表達的信心。同時，照顧者切忌過早解讀幼兒身體語言，在沒有說話前便給予滿足，幼兒便覺得語言不重要了。如有需要家長可作出適當的說話提示或示範，多鼓勵幼兒嘗試表達。

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擴闊口語詞彙

此外，閱讀圖書能增加幼兒聆聽及認識更多口語詞彙的機會，建立親子故事時間，透過聆聽、提問及共讀的過程中，能激發幼兒說話的興趣和動機，發展表達及理解能力。

透過以上種種的情境，幼兒會逐漸掌握語言的運用，明白語言是作為溝通的方法。在真實的互動下，有效提升語言的表達和溝通能力。最後，如家長發現幼兒語言發展緩慢，可尋求幫助，由專業人士進行評估，讓家長更了解幼兒語言發展與同齡幼兒的差距，及早接受語言治療的幫助，發展表達及理解能力。

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