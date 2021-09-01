  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 15:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗獎賞】信和抽獎送觀塘凱滙千萬豪宅　首輪活動今日下午5時30分截止登記

社會 14:26 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

(陳國峰攝)

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團5月宣布，共同送出觀塘凱滙一個價值1,080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。詳情即看【下一頁】

第一輪抽獎活動將於9月1日下午5時30分截止登記。得獎者會以隨機形式於9月8日中午12時透過外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統抽出。

為確保抽獎的公平性，兩家獨立會計師事務所，即羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所，將就抽獎活動的關鍵流程及系統管理進行程序審查。

年滿18歲並已於今年9月1日或之前，在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可參加是次抽獎，包括那些在抽獎活動公佈前已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民。參加者須於9月1日下午5時30分或之前透過抽獎網站進行登記及遞交申請。

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【打針送樓】打疫苗送凱滙抽獎單位料屬超高層　業界：料發展商隨後會跟隨
12:32 2021/05/29
【打針送樓】打疫苗送凱滙抽獎單位料屬超高層　業界：料發展商隨後會跟隨
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
15:47 2021/05/28
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
22:02 2021/05/28
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
【打針送樓】林鄭月娥網上預告　有地產發展商正籌備「有份量」奬賞
22:53 2021/06/02
【打針送樓】林鄭月娥網上預告　有地產發展商正籌備「有份量」奬賞

你可能感興趣

【打針送樓】打疫苗送凱滙抽獎單位料屬超高層　業界：料發展商隨後會跟隨
12:32 2021/05/29
【打針送樓】打疫苗送凱滙抽獎單位料屬超高層　業界：料發展商隨後會跟隨
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
15:47 2021/05/28
【打針送樓】信和華置送出觀塘千萬豪宅抽獎　鼓勵香港居民接種疫苗
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
22:02 2021/05/28
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
畢馬威 安永 羅兵咸永道 會計 疫苗 慈善基金 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 基金 黃廷方

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【大鬧九巴】公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒 港女： 我要報警！
09:56 2021/08/31
【大鬧九巴】公主病發作爆粗鬧車長要求落車被拒 港女： 我要報警！
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選