【疫苗獎賞】信和抽獎送觀塘千萬豪宅　首輪活動9月1日截止登記【附登記連結】

▲ (陳國峰攝)

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團5月宣布，共同送出觀塘凱滙一個價值1,080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。詳情即看【下一頁】

第一輪抽獎活動將於9月1日下午5時30分截止登記。得獎者會以隨機形式於9月8日中午12時透過外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統抽出。

為確保抽獎的公平性，兩家獨立會計師事務所，即羅兵咸永道會計師事務所及畢馬威會計師事務所，將就抽獎活動的關鍵流程及系統管理進行程序審查。此外，抽獎過程將經兩位太平紳士，以及主辦單位之法律顧問胡關李羅律師行的代表見證。

年滿18歲並已於今年9月1日或之前，在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可參加是次抽獎，包括那些在抽獎活動公佈前已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民。參加者須於9月1日下午5時30分或之前透過抽獎網站進行登記及遞交申請。

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記者：陳麗娜