【工會調查】逾半外賣員指收入低及不知有意外保　8成受訪者促規管外賣平台

▲ 工會調查指1成外賣員曾因受工傷，8成受訪者促規管外賣平台（冼偉倫攝）

新冠疫情令外賣風氣更盛行，惟本港外賣平台業界目前仍缺乏監管，有工會就外賣平台的外賣員工作狀況作調查，發現約1成受訪者表示曾在送餐工作的期間意外受傷而需就醫，但當中只有2位有向平台公司申索並獲得補償，逾半受訪者更指，不知道平台有為外賣員提供意外保險；另有8成人認同港府應規管外賣平台，規定平台需為外賣員提供「不低於勞工法例的薪酬、安全、工傷意外等保障」。

工聯會於7月及8月共收到168份外賣員有效回應，其中43% 受訪者每星期工作 6-7日，4至5日亦有20%；而有4成受訪者表示每日送外賣6小時以上，基本等於一份正常的全職工作；收入方面，共46%受訪者表示每日平均收入在400元以上，而33%受訪者的每日平均收入在600元以上，勉強相當於一份普通全職工作的收入。

在從事送餐工作時感到不滿的因素方面，最為外賣員詬病的是平台系統問題，佔76.8%，如gps錯誤、地址錯誤、因系統錯誤而漏單、長期不獲派單、訂單的距離/貨量與收入不成正比等；其次是是平台的規則（60.1%），如接單率限制、報更制度問題、必須使用平台的保溫袋等；第三是收入低（57%）；其他意見主要是貨物量太多、重量太重和行程需要上山的問題。

在意外保障上，有22位（13%） 受訪者表示曾在送餐工作的期間意外受傷而需就醫，而當中只有2位有向平台公司申索並獲得補償；而「電單車手」比「步兵」受傷比例高10%，不過58%電單車手不知道平台有提供意外保險、步兵亦有45%。8成人認同政府應規管外賣平台，規定平台需為外賣員提供「不低於勞工法例的薪酬、安全、工傷意外等保障」。

工聯會指，外賣員全身投入平台外賣速遞工作，收入仍只算一般，風險卻不小，而且平台對他們的工作有監管、有控制卻沒有提供足夠保障，情況極不理想；促請政府儘快就零工經濟研究及定期收集相關數據，以掌握平台經濟的最新情況，並盡快檢視平台經濟的僱用模式，長遠需考慮讓他們獲得應有的最低工資、工傷補償、強制性公積金和法定有薪假期等保障。

其次是為零工平台營運立法，建立本地發牌制度，發牌條件加入保障零工權益的條款，規定外賣平台需為外賣員購買與僱員補償同水平的意外保險及醫療保險、確保時薪不低於最低工資、惡劣天氣下不可營運、需就零工的意外跟進及通報勞工處等。

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記者：鄧凱文