【特首選舉】撐林鄭連任？　黃柳權：凡符合「五個善於」應當支持

▲ 黃柳權認為，凡是符合「五個善於」的，就應當支持。（陳靜儀攝）

國家「十四五」規劃宣講團續在港講解規劃內容，港澳辦副主任黃柳權今出席一個青年活動後，被問及中央會否支持特首林鄭月娥連任，黃指，港澳辦主任夏寶龍早前對未來香港管治班子提出「五個善於」，他認為，凡是符合「五個善於」的，就應當支持。

港澳辦主任夏寶龍早前在紀念香港國安法實施一周年的研討會上表示，未來特區管治班子，要善於全面準確貫徹一國兩制方針，善於破解香港矛盾，善於為民眾辦實事，善於團結各方力量，以及善於履職盡責。

黃柳權周一在港府舉辦的宣講會上稱，相信在林鄭月娥帶領下，特區政府可團結社會各界，發揮發揮「一國兩制」優勢，推動香港更好發展。

另外，對於過去一年，有約9萬人離港，黃柳權稱，有留意相關報道，但認為，香港是一個國際城市和自由港，人口流進流出，特別是在疫情下，有高高低低變化屬正常，不認同有人因為港區國安法，對香港失去信心而離港的說法。

黃總結行程時稱，這幾天先後與公務員、立法會議員、工商界人士及青年進行4場有關「十四五規劃」的交流會，令他感覺和體會到香港「謀發展」的共識正加快前進。讚揚特區管治團隊正形成敢於作為、敢於擔當的新氣象，強調他們作為管治團隊一員，應多學習和掌握國家戰略和規劃，履行發展香港的責任。

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責任編輯：林曉君