【購物優惠】於pandamart消費滿150元輸入指定優惠碼　可享85折及400元優惠券

▲ (pandamart提供)

pandamart推出限時優惠，即日至9月30日，於pandamart購物滿150元並輸入優惠碼「10MINS」，即可享高達85折，再送總值400元優惠券。

13張總值400元的生活百貨優惠券，包括：

4張pandamart 8折優惠券

1張pandamart 68元優惠券

2張時段限定pandamart 72折優惠券

1張周末限定pandamart 68元優惠券

4張pandamart 8元優惠券

1張foodpanda mall屈臣氏30元優惠券

適用於滿150元（不連運費）的pandamart訂單，每張訂單最高折扣限額為40元；優惠期至9月30日，其餘13張優惠券將會於啟動首次優惠碼後48小時內自動存入帳戶；每人限用一次，受條款及細則約束。

另外，pandamart今日公佈在出售的6,000多款產品中，以酒類及肉類產品尤其受歡迎，平均每10分鐘售出的酒類產品，可填滿1個浴缸（以每個200L計算）；平均一個月出售的雞肉腸，以每條10cm計算，若然全部垂直疊高，相當於香港最高的山峰大帽山的高度；安全套及驗孕棒等「家庭計劃用品」的銷量，以尖沙咀區稱冠，顯示該區需求最為殷切，比銷量第二高的地區中環多逾2倍。

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責任編輯：陳麗娜