【慳錢大法】慳家女會計20年未買內衣褲不用廁紙　傢俬糧食全靠街邊執

▲ 慳家女會計20年未買內衣褲，從不用廁紙傢俬糧食全靠街邊執。

為慳錢可以去到幾盡？紐約一名日裔女會計師雖然擁有穩定收入，但為慳錢無所不用其極，糧食、家具都是「拾荒」得來，而且多年沒買過廁紙，如廁後僅用肥皂和水沖洗。居住在出名物價高的紐約，她每月花費控制在200美元（約1500港元）以內，她的極度節儉生活，近日再引發傳媒報道。

綜合外國媒體報道，日裔女會計師Kate Hashimoto在紐約生活多年，並在當地一家大公司工作，並擁有不錯的收入。她過去曾出演TLC頻道節目《Extreme Cheapskates（超級吝嗇鬼）》，公開其極致的慳家生活，她指紐約雖然是生活成本高昂的城市，但已經找到方法適應，就是「能省則省，盡量不要花錢」。

Kate表示，自己已有8年沒買過新衣服，身上所穿的都是舊衣服，或是別人丟棄不要的衣物。

我上一次買內衣褲已經是1998年的事了。

她又坦言，家裏沒有洗衣機，亦不會光顧洗衣店，她會趁著洗澡時順道洗衣服，既省下水電費，亦無需購買洗衣液。

同場加映：193與JNY不在乎網絡攻擊 訴說香港組合追夢艱辛路

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

至於飲食上，Kate表示除非朋友請客，否則不會外出用餐，不過為省電費，她幾乎不會在家開火煮食，而是撿超市丟棄的即將變壞或過期食品回家進食。

除了食物，她全屋的傢俬都是靠「拾荒」得來，她會把雜誌堆起當餐桌，又會將撿來的瑜伽墊當成睡床。她又熱衷收集試用品，包括清潔用品、護膚品、隱形眼鏡藥水等等。

Kate又分享了一個令人咋舌的生活習慣，就是從不買廁紙，小便後會用清水沖洗，而大便後就會用上肥皂清潔。她外出使用公廁時，甚至會將用過的抹手紙儲起，帶回家中再用。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

對於「慳錢」如此癡迷，原來因為Kate在大學畢業時後，以為很快可以找工作，過上穩定生活，未料卻遇上泡沫經濟而失業，令她決定要用最低限度的方式來生活。

對此，Kate認為自己的生活方式不應該被旁人質疑，並透露自己大學畢業後，一度以為只要有一份工作就代表可以過安穩生活，其後卻遇上科網泡沫爆破因而失業，令她決意用自己的方式保持「穩定」的「生活質素」。

世上沒有一份工作保證不裁員，所以我用隨時被解僱的心態度過每一天。

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損 醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣