【十四五規劃綱要】黃柳權：將出台更多措施便利港青赴大灣區發展

▲ 黃柳權讚港青掌握兩文三語、有國際視野的獨特優勢。（陳靜儀攝）

國家「十四五」規劃宣講團今在港與青年交流，港澳辦副主任黃柳權表示，中央致力鼓勵港澳青年到大灣區發展，將出台更多便利措施，包括研究在前海及南沙建設創業基地、將港澳藝術人才納入內地評審範疇，容許香港中醫師到大灣區公立醫療機構就業，及放寬法律界內地市場准入等。

黃柳權表示，至今已推出24項鼓勵措施，包括港澳居民與內地居民有同等工作生活待遇等。認為港青掌握兩文三語，有國際視野的獨特優勢，發揮所長就能大有所為，希望青年放開胸懷，掌握廣闊空間機遇，「與祖國同行」。

民政事務局局長徐英偉致辭時表示，希望港青把握大灣區的機遇，指港府過去2年，已根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》推進各種青年工作，未來還會優化和擴大各項青年交流和實習計劃，促進青年廣泛全面交流，增加對祖國的向心力。

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責任編輯：林曉君