【凍齡夫妻】《大長今》李英愛70歲富商老公 近照曝光外貌超逆齡【多圖】

▲ 李英愛70歲富商老公近照曝光，外貌超逆齡仿如40歲。

南韓「氧氣美女」李英愛以《大長今》一角風靡亞洲，2009年與大20歲富商鄭浩英（音譯）閃婚後，生活一直美滿，更育有一對龍鳳胎。結婚12年之際，有網友就流出她與老公的近期合照，70歲的鄭浩英看起來仍然年輕，仿如40歲，網友大讚夫婦二人都有逆齡童顏！

李英愛於2009年與大20歲的富商鄭浩英閃婚，有網友就在論壇上討論起這對相差20歲的夫妻。網民公開了一張二人3年前的合照，當時鄭浩英應為67歲，但與實際年齡相比，照片中的他看起來仍然相當年輕，擁有一頭黑髮、臉上皺紋不多，皮膚也沒有太鬆弛。

▲ 李英愛與70歲老公於3年前的合照。

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不少網民大讚鄭浩英看起來完全不似70歲，「67歲但似40歲出頭」、「這程度說40歲我也信」、「這有70歲嗎」。二人的「凍齡」外貌，讓人更感受不到有20年差距，被指是「逆齡夫妻」。

▲ 二人育有一對龍鳳胎。

李英愛與老公於1991年透過朋友介紹認識，當時李英愛只有20歲，起初只是以前後輩關係相處，後來才慢慢產生愛意。交往10年後，二人於2009年在夏威夷祕密結婚，婚後返韓才公開婚訊。李英愛更在當紅之際，為了家庭淡出幕前。直至2017年，一對孩子長大了，才復出演出電視劇《師任堂》。

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李英愛曾公開表示，龍鳳胎「很喜歡上電視」，所以她尊重孩子的想法，一改低調作風，帶孩子拍畫報、上節目。日常也愛分享孩子可愛的照片，或讓孩子成為其個人護膚品牌的小模特兒。

50歲的李英愛保養得宜，肌膚仍能保持透亮緊緻。她曾透露自己保養肌膚的方法，認為心情上的調整非常重要，她非常享受和家人相處的快樂時光，有空便到戶外行山，呼吸新鮮空氣。

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責任編輯：羅嘉欣