【男人尊嚴】爸爸身體出現痛楚性情大變 女兒無奈：動不動就暴跳如雷罵人

▲ 男人的尊嚴比甚麼都重要。

友人是家中獨女，父母皆年過七十，屬於經濟寬裕的小家庭，近來卻添上了煩惱。

「我阿爸突然性情大變！」她嘀咕。女兒口中一生大好人的謙謙君子，近來突然性情暴躁，動不動就暴跳如雷，大發脾氣。退休後愛好行山、行公園、約友人飲茶的他，突然甚麼地方都不要去，終日耽在家發呆。

「我同阿媽迫佢一齊出街嘛，佢老不願意。出到街又唔願行，見佢行得慢，咪扶吓佢囉，點知被佢一手推開，仲發脾氣耍手叫我哋先行，唔好理佢喎。」女兒心痛。

「你有無諗過，其實你阿爸係腳痛？」她似是被我一言驚醒，旋即雙眼發亮。「係喎，唔怪得間屋成日有藥油味。但係我有問過佢㗎喎，佢次次都話乜事都無！」

男人的尊嚴比甚麼都重要，一生英明神武的一家之主，要承認自己身體呈現衰退現象，那是談何容易啊！

他有可能是腳腫、可能是腳踝痛，又或是膝蓋痛，也有可能是盆骨位置痛。加上身體肥胖肚腩大，走路時雙腳無力易失平衡，他是因為害怕跌一跤而乾脆拒絕外出走路了。

「當務之急，是要盡速送你阿爸去見醫生，找出腳痛的原因。」友人露出一臉難色：「睇嚟我同阿媽又要捱罵嘞！」

勸男人看醫生難，若要他們拿柺杖就更難。我們女人較務實，若柺杖能扶助我走動自如，我才不會拘泥於甚麼尊嚴呢！

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全文刊於《經濟日報》，原題為「男人的尊嚴」