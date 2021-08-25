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【公屋重建】陳帆稱重建需時盼社會包容　石禮謙鬧：劏房籠屋戶如何包容？

社會 16:21 2021/08/25

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石禮謙反問陳帆的回應，叫劏房及籠屋戶居民如何包容。（資料圖片）

立法會大會（25日）今日開會，有議員關注政府公屋重建進度，向當局提出質詢。運輸及房屋局局長陳帆回應稱，推動舊邨重建有困難，過去有屋邨重建後反而單位總數減少，不合成本效益，又會拖長公屋輪候時間，指輪候冊家庭的需要較現住戶更迫切，盼外界包容。經民聯石禮謙聞言後怒斥，當局要有規實框架和時間表，確實解決房屋問題，反問這叫劏房及籠屋戶居民如何包容。

經民聯梁美芬提出質詢，稱房委會一直未達公屋3年上樓目標，有聲音指政府要盡快重建26個高樓齡公共屋邨，發揮土地發展潛力，增加公屋供應，要求當局回應。不過陳帆稱，公屋重建需時甚久，舉例稱白田邨重建需時約15年，往往要到重建較後階段才能提供額外單位；而短期可供編配的公屋數量則會減少，因部分公屋資源要用來安置受重建影響的住戶，延長有迫切住屋需要而正等待上樓家庭的輪候時間。

陳帆又稱重建個別公共屋邨時遇到困難，諸如球場插針建樓，就要預留緊急行車通道；重建時又要避免大廈「樓貼樓」，限制很多。他認為政府重建公屋時要訂好優次，又稱公屋輪候冊家庭的需要較現住戶更迫切，著社會包容。

石禮謙回應稱，陳帆要具體將住屋問題解決，而不是講無謂嘢，直斥「包容」不會解決社會問題，反問這叫劏房及籠屋戶居民如何包容。

身兼行會成員的黨友林建鋒也稱，市民期望政府將舊邨重建已多年，當局不應忽視市民的「幸福感」，續按既有程序施政。

另外陳帆稱，當局已推出為期3年、涉及非經常開支約80多億元的現金津貼試行計劃，紓緩基層家庭因長時間輪候公屋而面對的生活困難，第一批約1.09萬個申領住戶，已於今年7月底獲發現金津貼。

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責任編輯：吳卓峰

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