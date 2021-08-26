【熱唱吧】周國賢覺得音樂不是用來比賽　Endy：我參加歌賽第一回合會被淘汰

▲ 影帝周國賢（Endy）主演電影《熱唱吧》。

周國賢（Endy）歌而優則演，早前更憑電影《一秒拳王》獲香港電影導演會年度頒獎典禮選為「最佳男主角」，榮登影帝的他最新又有電影新作《熱唱吧》，而且演音樂老師張智仁，唱歌與演戲無縫結合。

周國賢接受TOPick專訪分享拍攝感受，並回顧初出道經歷時，感謝陳奕迅當年的鼓勵。

【一秒拳王】導演趙善恆熱血解構「一秒」主題 周國賢增30磅練拳半年：每一秒都想放棄

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

自覺非技術派

原來Endy在小時候也想當老師：「可能受到曾當過幼稚園老師的媽媽影響，會想到究竟將來做老師會是怎樣。」不過他笑言擔心會誤人子弟而未有成為老師：「拍這部電影可以一嘗做音樂老師的感覺，跟我小時候想的方向不會相距得太遙遠。」

電影中，劇情涉及音樂比賽情節，不過Endy卻說：「雖然音樂比賽很好看，但作為音樂表演者，不覺得音樂要用來比賽。如果我參加歌唱比賽，相信第一回合已被淘汰，我並非技術派，而是感覺派。」他指自己沒法在首2、3分鐘便將自己的技術讓人看到，所以不適合參加比賽。

《一秒拳王》周國賢恆仔再聚 網民籲Endy+ToNick開騷

最新影片：193、JNY專訪

感謝陳奕迅鼓勵

由此看來，Endy屬於慢熱的表演者。他回想初入行之初也說：「我做過大大小小的商場騷，其實是很怕的，未Warm Up便已唱畢整首歌。有些人又不是來看你的，試過星期日手持電結他在商場，一大清早在表演，聲量很大，台下的公公婆婆掩着雙耳去看，他們又辛苦，我又辛苦，心想不如我唱快一點。」

初出茅廬的Endy曾經怯場：「以前會將結他聲調教到很大，喜歡夾Band是因為喜歡很大的結他聲去保護我，再者還有兄弟情在內，另一半則是因為缺乏自信。」

幸好他獲得陳奕迅的安慰，「他傳授我的，『你站在台上並非唱歌給別人聽，你在台上閉上眼，你要感覺到這世界其實只有你一個，其實你是唱給自己聽。當你能夠傳達給自己，你就只有這位觀眾，感動到自己，不用理會外界。』往後我開始不斷嘗試。」

他覺得寫歌是寫給自己：「雖然有點自私，但如果連自己也感動不到，又怎能感動別人？」

要有前呼後擁的虛榮感，還是寧願人數少但都是真正知音人，Endy明顯早有答案：「如果要我在數萬人的騷內做一個3分鐘的天才表演，我寧可選擇在一個小酒吧內，可能只有100人，但每位都是為了來聽你的歌，很近距離的感覺，比較喜歡後者。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

樂壇「復活」

近年香港樂壇「復活」，作為一份子的Endy很開心：「不敢說現時是百花齊放，但至少不會只有一系列的音樂，多了年輕人去做想做的音樂，以前會是一套公式，更多的是一些與商業掛勾的事，沒有音樂圈，不健康的。」

他坦言現時健康香港樂壇較健康：「回復正常的狀態，以前香港是比較難有多不同類型的音樂，現在大家做自己喜歡的便好，開心的。」

主流與獨立音樂的界線漸漸模糊，Endy覺得：「音樂技術有強弱之分，但不應該有高低之分。過去大家懶去聽歌，當社會處於幸福時期，搖滾樂和Hip-hop比較挑機的音樂較難起步，但當一些比較難捱少少的時候，這些聲音會冒起的。」

▲ （黃建輝 攝）

未來工作

Endy透露Zarahn的音樂工作正在進展中：「早兩個月派了新歌，第二首歌已經在填詞及錄音中，自己的Project亦很快會發生，可能在個多月內會面世，亦會有跟其他歌手一起Cross-over，音樂上三線同步進行。」

他又謂：「這一個時代有很多變數，每一天也是變幻莫測，好想把握時間，想到去做便好好去做，很感恩自己可以做音樂。」

化妝：Winki @vinciwinki.winki

髮型：EveChiu@w.work.shop

服裝：@karmuelyoung_official

特別鳴謝：@felixchan5

記者：梁樂欣