【香港競爭力】香港外派員工薪酬福利下跌　薪酬升幅不足1%住屋開支降

▲ ECA International亞洲區域總監關禮廉。（蘇文軒攝）

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」，發現2020年大部分地區外派員工成本均下降，其中香港外派員工的整體薪酬組合成本下降至279,399 美元(約217萬港元)，減少逾5,000美元，位列全球前五昂貴地區。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，受環球疫情影響，全球外派人員的整體薪酬待遇均有下調趨勢，而香港外派員工的薪金升幅不足1%，僱主亦受惠於香港下降的住屋成本，使住屋津貼的金額也較以往下降。對香港而言，即企業招聘外派人手成本較低於2019年，但相比新加坡成本仍然高2成，或會削弱本港競爭力。

亞太區方面，新加坡外派員工的整體薪酬組合亦下降，當地整體薪酬成本按年減少7,284 美元，而薪金則平均下跌 1,169美元。中國大陸的外派員工的薪酬組合也顯著下降,平均減少17,762 美元,而薪金亦比 2019年下跌近3,000美元。關禮廉指主要涉及員工福利減少高達8,141美元，不少內地一線城市如北京、上海和深圳等的外派員工住屋租金下降。

反而台灣整體薪酬組合成本上漲，首次躋身全球外派員工最昂貴的十大地區。關禮廉指出，台灣的福利成本錄得最明顯增幅，租金水平上漲反映出台灣控制新冠疫情成效。

關禮廉稱，全球經濟環境仍然受疫情影響，未來外派香港員工市場能否復蘇要視乎企業成本控制、出入境限制等因素。

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記者：蘇文軒