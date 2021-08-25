【疫苗接種】領展樂富廣場9月2日提供即場疫苗接種服務　完成接種者可獲1公斤金鳳香米

▲ 領展與公務員事務局合作，於下月2日在樂富廣場B區UG2樓中庭提供疫苗接種外展服務。（領展提供）

為鼓勵市民透過接種新冠病毒疫苗保護自己及家人，讓社區築起免疫屏障，領展與公務員事務局合作，於下月2日在樂富廣場B區UG2樓中庭提供疫苗接種外展服務，為市民免費接種復必泰疫苗。

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是次外展接種服務分兩天進行，9月2日提供接種第一劑復必泰疫苗，其後於9月23日提供接種第二劑。服務時間為上午10時至下午1時，以及下午2時至5時。市民可於當日在毋須預約下，領取「即日籌」接種復必泰疫苗。疫苗接種籌數目有限，派完即止。於現場完成接種，更可獲贈一公斤金鳳香米。

為響應政府提醒市民快打疫苗，令市民盡快回復正常生活，領展於6月已宣布舉辦抽獎活動，邀請完成接種兩劑新冠病毒疫苗的香港市民參加，獎品總值超過200萬元，包括5,000元中式酒樓餐飲現金券共400份，以及小型家庭電器共100份。

抽獎將於9月1日起接受登記，任何在登記日或之前已年滿18歲，並已在香港完成接種兩劑新冠病毒疫苗的香港居民均可參加，10月24日截止登記。抽獎將於10月27日進行，得獎者名單將於10月29日在登記網站公布，而得獎者將個別獲手機短訊通知。

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記者：曾卓鋒