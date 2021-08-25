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【新冠疫苗】金融監管機構響應政府　員工未打首針需每兩周自費檢測

社會 16:37 2021/08/25

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積金局在內的金融監管機構及諮詢機構，將響應政府呼籲。(資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇今日（25日）表示，欣悉金融監管機構及諮詢機構，包括證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、財務匯報局和香港金融發展局，將響應政府呼籲，推行「以接種疫苗取代定期檢測」安排，以營造健康的工作環境，令本港經濟逐步恢復正常運作。
 
金管局已於8月初推行「以接種疫苗取代定期檢測」安排，而其他機構亦正按各自情況，計劃類似政府的「以接種疫苗取代定期檢測」安排。機構的所有僱員，不論其職務、工作性質、工作地點，若未接種第1劑新冠疫苗，須每兩星期在社區檢測中心，進行病毒核酸檢測，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。
 
許正宇說，金融監管機構及諮詢機構能夠以身作則，積極鼓勵員工接種疫苗，並推行「以接種疫苗取代定期檢測」安排，建立堅固的屏障以抵禦疫情及變異病毒株威脅，對本港經濟繼續復蘇極有幫助。
 
許正宇期望除了金融監管機構及諮詢機構僱員外，會有更多金融業界工作人士接種疫苗，實行「全城起動  快打疫苗」，令香港社會逐步恢復正常運作，並為經濟復蘇提供更穩固的基礎。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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