【港區國安法】被質疑屬「外國代理人」　支聯會接獲國安處信件要求提交資料

▲ 消息指，警方認為有合理理由相信，支聯會屬「外國代理人」。（資料圖片）

警方國安處去信支聯會多名常委，要求支聯會在兩星期內就《港區國安法》第43條《實施細則》提供資料。支聯會表示，常委將開會討論如何應對。律政司司長鄭若驊表示，由於案件仍在調查中，不會再作進一步回應。

據悉，國安處認為有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，已去信約10名支聯會董事及幹事，當中包括鄒幸彤、劉慧卿、正在服刑的何俊仁、李卓人等，要求他們提供資料。

《港區國安法》第43條《實施細則》第五條列明，法律效力包括「向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資料」。警務處處長如合理地相信是防止及偵查危害國家安全罪行所需要的，可在保安局局長批准下，藉向某外國政治性組織或台灣政治性組織，或某外國代理人或台灣代理人，送達書面通知，規定該組織或代理人在指定期限內，按指定方式向警務處處長提交指明資料（包括在香港的活動及個人資料、資產、收入、收入來源及開支）。此細則參考了現有《社團條例》（第151章），社團事務主任可要求社團提供資料的條文。

鄒幸彤表示，支聯會由港人成立，旨在支援中國民主運動，並無接受任何外國組織直接或間接指示，質疑國安處要求支聯會提交資料屬「無限上綱」，對民間團體趕盡殺絕。被問及會否解散支聯會，鄒幸彤則表示解散屬全體會員的決定，她不能代所有人回答。

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責任編輯：陳葆琳