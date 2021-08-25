【跑步猝死】男生體育課跑步昏迷不治死因研訊　曾填報心臟痛不宜劇烈運動

▲ 死者母親林梅金（左二）今出席死因研訊。陳卓欣攝

19歲男生兩年前上體育課長跑時，突然昏迷倒地，送院後不治，死因庭今（25日）就事件展開研訊。死者母親確認兒子在學校的健康狀況調查表中，填寫了「不宜做劇烈運動、跑步」。仁濟醫院駐院醫生則指無限制死者做運動，認為做運動非令他即時死亡的因素。

死者肖葉濤（19歲），其母親林梅金今於庭上確認，死者於2000年在福建出生，在2017年來港並入讀荃灣路德會呂明才就讀中三。

林以普通話作供指，2018年6月兒子曾在校內暈倒後送往仁濟醫院，醫生指他心臟有問題，並處方了藥物，及後林帶兒子到醫生轉介的私家醫生做檢查。

林又指自己不諧廣東話，不太明白醫生的講解，兒子同樣不太明白廣東話。林確認在2018年9月，兒子開學後代她曾填寫了兩份「學童健康狀況調查表」，在第一份表格上只在「是否曾入住醫院」一欄中填上剔號，第二份表格則寫明了「呼吸困難及心臟痛，不宜做劇烈運動、跑步」，並代母親簽名。死因裁決官質疑她處理文件的方式，她遂解釋她不太識字。

林續指，在2018年11月曾因暈倒而早退回家，林指兒子只曾表示他眼前一片漆黑，然後倒下，回家後只服了藥沒有看醫生。

林指兒子於2019年1月28日覆診，他並沒有表示心臟不適，兒子當天獨自見醫生。至案發當日為3月18日早上10時許，林收到校方電話，得知兒子發生事故，她趕赴醫院後看見醫護人員正為兒子急救，護士向她發出「病危通知書」，家人趕不及到院，兒子已離世。

林表示兒子沒有做運動習慣，死因裁判官詢問下，林指不知道兒子有否上體育課，但稱他不能上體育課。林又不知道兒子曾在2018年11月的陸運會中參加了400米跑賽事。

仁濟醫院駐院醫生郭立明供稱，死者初次暈倒入院時，曾為他做心電圖及起聲波檢查，發現他心規正常，沒有功能問題。醫院曾向死者處方了膽固醇藥物。2019年1月覆診時懷疑他患有心肌炎，郭指院方無限制死者做運動，認為做運動非令他即時死亡的因素。

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記者：陳卓欣