【新冠疫苗】多4青年打復必泰後心肌炎 另4人離世前14日內打針後死亡
社會 16:49 2021/08/25
新冠疫苗接種計劃正在推展，政府宣布截至8月22日晚上8時，本港市民合共接種了超過705萬劑新冠疫苗。截至8月22日晚上11時59分的過去一星期，4宗12至15歲青年打針後疑有心肌炎報告，涉及兩男兩女；另過去一周接4宗離世前14日內接種疫苗的死亡報告。
過去一星期，衞生署曾接獲4宗涉及12至15歲青少年，在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。這4宗個案分別涉及2名分別12歲及15歲的女子及2名分別14歲及15歲的男子，他們在接種第2劑復必泰疫苗後1至6天內出現胸痛，情況穩定。
另外過去一星期，衞生署接獲4宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案分別涉及4名年齡由50歲至82歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。個案有待專家委員會評估。
最新影片：兒童酒精入眼致角膜受損 醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：吳卓峰