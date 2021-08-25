【新冠疫苗】多4青年打復必泰後心肌炎　另4人離世前14日內打針後死亡

▲ 新冠疫苗接種計劃正在推展。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃正在推展，政府宣布截至8月22日晚上8時，本港市民合共接種了超過705萬劑新冠疫苗。截至8月22日晚上11時59分的過去一星期，4宗12至15歲青年打針後疑有心肌炎報告，涉及兩男兩女；另過去一周接4宗離世前14日內接種疫苗的死亡報告。

過去一星期，衞生署曾接獲4宗涉及12至15歲青少年，在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。這4宗個案分別涉及2名分別12歲及15歲的女子及2名分別14歲及15歲的男子，他們在接種第2劑復必泰疫苗後1至6天內出現胸痛，情況穩定。

另外過去一星期，衞生署接獲4宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案分別涉及4名年齡由50歲至82歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。個案有待專家委員會評估。

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責任編輯：吳卓峰