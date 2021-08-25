【危樓深淵】綠葉王車勝元演麻煩鄰居搶鏡　李光洙親身上陣演出危險動作

▲ 《危樓深淵》

《Running Man》李光洙主演的電影《危樓深淵》內， 《一日三餐》車勝元在戲中飾演日打三份工的麻煩鄰居兼好爸爸，導演金志勳大讚他魅力爆燈，而李光洙更親身上陣演出危險動作，被同劇演員懷疑嚇到瀨尿。

經常演出影視劇的車勝元，今次在片中飾演日打三份工的麻煩鄰居兼好爸爸萬壽，從健身房到代駕甚麼都做，但也很愛對別人指指點點。

車勝元表示非常喜歡這劇本：「接到劇本第二天就給導演打電話了，因為如果第一天就打電話會有點傷自尊，但是又怕角色被別人搶走，所以第二天立即說ok。」

金志勳大讚車勝元

對於車勝元的表現，導演金志勳有讚冇彈，大讚車勝元魅力爆燈，同時展現出溫柔的一面：「從電影的開始到結束，車勝元都是主角。」

為盡可能增強電影的真實感，呈現天坑的災難，演員們親身上陣，在沒有任何特技替身的情況下拍攝了公寓從地面掉下來、的士掉下來等關鍵場景。

李光洙親身演危險場面

李光洙有場戲是要坐在被起重機吊掛著的的士內拍攝，當時不用替身親自上場，他表示：「因為有做好安全措施，所以完全不會害怕。但因為所用的的士是廢車，所以有一股異味，一開始我先坐進車內，後來工作人員上車時都以為異味是從我身上傳出來的，一直偷看我。」

對此，金志勳導演表示：「拍攝時要不斷翻轉那台車，所以我以為光洙真的嚇到了，而有了一些生理反應……」導演也透露當時確實誤會了李光洙。

車勝元繼續取笑說：「車子在翻轉時也可能會發生這樣的情況，我們不要想得太奇怪，就這樣帶過吧！」這令李光洙聽了忍不住強烈澄清：「我沒有瀨尿呀！」