【暴動判囚】涉旺角參與堵路認暴動罪　21歲男生判囚28個月

▲ 男生今於區域法院承認暴動罪判監28個月。資料圖片

去年警方禁止在維園舉行的六四燭光晚會，有人發起當晚到香港各區進行悼念，旺角朗豪坊外有人聚集，手持蠟燭、亮起手機燈及叫喊口號，有人堵塞交通等，其中21歲男生涉向警員投擲交通圓錐筒。涉案男生今(25日)於區域法院承認1項暴動罪，襲警罪則交予法庭存檔。法官判刑時指，案情嚴重，被告參與堵路，事件亦令警員受傷，但基於事出突然，被告亦非領導角色，判監28個月。

被告為報稱學生的曾勁麟，案發時21 歲，現年22歲，今承認1項暴動罪，襲警罪則交予法庭存檔，控罪指他於2020年6月4日參與暴動。

法官引述辯方求情指，被告有過度活躍症，容易激動及衝動，但在海事訓練學院讀書表現良好，他犯案是因為被胡椒噴霧噴到而一時失控。

法官判刑時指，案情嚴重之處在於有50人佔據車路，被告有參與其中，阻礙車輛行駛，並以雪糕筒襲擊警員背部；被告並無預謀，案發時身穿休閒服裝，事出突然，而且案發時間不長，被告並非領導角色，但事件導致交通混亂及對市民不便，判監禁28個月，另外因為被告在守行為期間犯案，被告須付保釋金1,000元。

案情指，警方去年以公共衛生為由禁止在維園舉辦六四燭光晚會，有人在網上發起運動，號召公眾當天到香港多區出席公眾悼念集會，其中一個地點為旺角朗豪坊外的空地，故有警員當天在附近進行監視。

當日傍晚約6時，便衣警發現旺角有人在空地設街站，及後有人開始聚集，並手持白色蠟燭或亮起手機燈悼念，人群中有人叫喊政治口號。有50名示威者從空地走到亞皆老街車路進行堵路，有警員制止其中2人，有其他警員支援，被多名示威者投擲雜物，包括欄杆、交通圓錐筒、圍欄燈、水樽等。其中被告向警員猛力投擲交通圓錐筒，隨即被數名警員制服及拘捕。警員背部被交通圓錐筒擊中以及泛紅，但沒有尋求治療。

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記者：林欣樂