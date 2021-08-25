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【反洗黑錢】海關破黑錢案涉款1.7億元拘5人　首偵破跨境車司機涉案

社會 16:58 2021/08/25

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海關於跨境車檢獲的2,000萬元現金。（海關圖片）

香港海關本月採取代號「截擊者」的執法行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額約1.7億元，5名男子被捕。這是海關首次偵破跨境車司機協助進行洗黑錢活動的案件。
　　 
今年5月，海關人員鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查。經過多月深入調查，海關8月19日至23日出動超過40名人員，突擊搜查3個位於新界的住宅單位及一間位於觀塘的持牌找換店，並以涉嫌串謀洗黑錢等罪名，拘捕5名懷疑涉案男子，年齡介乎40至43歲，包括3名跨境車司機及2名找換店負責人。

初步調查顯示，涉案3名跨境車司機，涉嫌串謀他人處理合共約1.7億元懷疑犯罪得益，包括約2,000萬元現金，由海關人員截查其中2名跨境車司機駕駛的跨境車輛時檢獲，當中1名司機同時涉嫌於作出申報時提供虛假資料。另外，案中部分款項則懷疑是透過涉案的兩名找換店負責人處理。

此外，海關於涉案住宅單位和找換店，檢走多部手提電話和超過30萬元現金，並已凍結其中兩名跨境車司機名下合共約58萬元資產。案件仍在調查中，各被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。海關提醒市民，處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。

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責任編輯：吳卓峰

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