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【新冠疫情】特別探訪安排下周二擴至所有急症醫院　家屬探訪前14天須打齊疫苗　

社會 17:03 2021/08/25

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特別探訪安排下周二擴至所有急症醫院，家屬探訪前14天須打齊疫苗（資料圖片）

醫管局自上周起將特別探訪安排擴展至多間急症及專科醫院，局方今（25日）指，下周二起相關安排擴展至所有急症醫院，不過措施只適用於留院超過一星期的病人，探訪病人的家屬必須完成接種兩劑2新冠疫苗不少於14天。

病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記，有關職員將會於未來數日致電聯絡，家屬無需自行聯絡醫院，病房會根據實際運作，安排一名家屬於指定時段探訪，每星期探訪一至兩次。發言人提醒，探訪人士可在進行探訪前24小時內，透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼出示予病房職員。

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責任編輯：鄧凱文

 

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