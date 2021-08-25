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【開學壓力】「靜觀」課程助師生減壓　學者籲面對高壓環境時放慢腳步休息

社會 17:06 2021/08/25

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賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動提供為期8周的靜觀課程。（林宇翔攝）

莘莘學子下周即將回歸校園，開學初期要重新適應，對師生家長來說都要承受巨大壓力。為協助學生面對高壓環境，賽馬會「樂天心澄」靜觀校園文化行動已免費向500多位教育工作者提供為期8周的靜觀課程，裝備他們回到各自學校讓學生認識及修習靜觀。有參加過靜觀活動的高中學生認為，透過活動學懂減壓。 

計劃由2019年中開始，由賽馬會慈善信託基金撥款、港大社會科學學院主辦。至今為來自141間中小學的500多名教師及輔導人員提供為期8周、每周約1.5小時的靜觀課程。當中266人成為「靜觀導師」，回到其學校教授學生靜觀。 

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負責計劃的總監林瑞芳表示，「靜觀」是指透過練習讓心情平靜下來，不被情緒影響，令思緒更清楚。她指出，在靜觀課中會學習到呼吸練習、身體伸展等方式讓整個人放鬆，教師在經過訓練後，配合由主辦團隊提供的教材，可教導學生在高壓的學習環境中放鬆，及與壓力共處。 

聖馬可中學數學科老師賴筠詠曾參與計劃，並在學習課程後，由去年開始為學生上靜觀課。其中一名參與的學生吳興即將升讀中五，他指出升上高中後學業壓力大增，但透過靜觀就令自己冷靜下來，

計算數學時諗唔到答案，會覺得自己好蠢，學業壓力好大，甚至影響睡眠；學會咗靜觀令我身心冷靜下來，做數時可以發揮應有水平。

主辦團體亦於今年6月至8月期間，為家長提供8周的靜觀課程，內容更因應疫情期間父母子女或增添磨擦，加入了應付親子衝突等的內容。林瑞芳說，計劃於本年度開設更多針對家長的課程，幫助有需要的家長穩定情緒。

下周即將開學，林瑞芳提醒，開學初期處於「兵荒馬亂」的時期，不論是教師、家長或學生，都要盡量放慢腳步，照顧自己心神，不要只顧着衝刺，要給予自己適當的休息時間。 

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記者：黃悅晴

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