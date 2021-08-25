【資優教育】考全級第一未必等於資優生　資優學苑院長分享培育尖子心得

不少家長都望子成龍，致力培養子女成才。今集《湊得輕鬆啲》邀請香港資優教育學苑院長黃金耀博士，分享培育資優子女的心得。

考第一未必等於資優

外界對資優生的印象多是「成績好、IQ高」，然而考全級第一未必等於資優。黃博士指資優定義廣泛，包括領袖能力、體育、藝術、唱歌跳舞等，甚至有創意都可定為資優。資優生通常自發地專注在某方面的興趣，表現比同齡人卓越。黃博士指，資優生大多沒有經過特別教導或操練，已經展現出天賦，若是純粹靠操練得來的成績，未必屬於資優。

要觀察子女是否有資優特質，黃博士指家長可讓小朋友接觸不同興趣，從中觀察子女的強項。他表示小朋友年紀尚小時，對新事物感到好奇，沒有學習壓力，在接觸語言、運動或電腦等知識時，或會找到興趣，啟發自主學習。

小朋友若有自主性去提升能力，便要特別關注，向學校尋求支援，或到外界做評估。

黃博士指，某程度上資優生可從後天培養，有些小朋友或對某方面甚有天份，卻未有機會發揮，例如有人天生游泳很出色，只是從未有機會下水，以致才能被埋沒。黃博士鼓勵家長若發掘小朋友在某方面的能力，即使未必跟學習及讀書成績有關，也應好好培養，令小朋友發揮所長。

資優生易有情緒問題

照顧資優生不是容易的事，黃博士指資優生通常比較自我，有時候難以跟別人溝通，常覺得別人不明白他們的世界，感覺孤獨。資優生大多不愛與人合作，許多事情都想獨力完成。他們亦講求完美主義，令自己很大壓力：

拿到99分也不錯，但他們覺得不夠，要100分，不懂得怎樣面對失敗。

要令資優生開心成長，黃博士建議父母不要給予壓力，用平常心安慰子女，教他們面對失敗，「可以說你們已經做得好好，爸爸媽媽對你很滿意」，鼓勵子女保持開朗態度面對挑戰，保持良好親子關係。

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記者：鄺嫻、胡嘉儀