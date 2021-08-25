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【2021中秋節】唯港薈推新式榴槤慕斯月餅　內藏貓山王泡芙切開猶如鹹蛋黃

休閒消費 18:04 2021/08/25

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唯港薈推出新式貓山王榴槤慕斯月餅。（圖片由酒店提供）

一年一度的中秋節即將來臨，唯港薈行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）為榴槤粉絲炮製了別具特色的新式貓山王榴槤慕斯月餅，泡芙的餡料更是以馬來西亞貓山王榴槤炮製，令人食指大動！

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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有別於傳統，精緻的榴槤慕斯月餅結合了法國及中國糕餅之精髓，月餅的外形呈現花朵綻放圖案，美麗優雅。白色的榴槤慕斯中間藏著迷你泡芙，切開後像傳統鹹蛋黃，泡芙的餡料以馬來西亞貓山王榴槤炮製，帶有榴槤獨特的綿密香甜，口感豐富！

榴槤慕斯月餅表面還有一層細細的白朱古力粉，與牛油餅底完美融合，甜度恰到好處。月餅冷藏後品嚐更有雪糕的口感或簡單配上熱茶享用亦可。

早鳥優惠

貓山王榴槤慕斯月餅原價售價港幣98元乙個或港幣368元四個。凡於即日起至9月12日早鳥優惠時段預訂，可享優惠價港幣78元乙個或港幣288元四個。

正價︰港幣98乙個或港幣368四個  （由2021年9月13日至9月19日供應）

取貨日期：2021年9月18至22日

取貨地點︰大堂餐廳GREEN

查詢或預訂︰3400 1343

網上商店︰https://bit.ly/3mr7EoS（最少三天前選購）

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責任編輯：王芷瑩

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