跟伍仲衡同期舉行群星演唱會　區瑞強不怕對撼互相打氣

▲ 區瑞強伍仲衡互相打氣。

剛於本年6月舉行兩場演唱會的區瑞強（Albert），為慶歌唱事業50周年，決定乘勝追擊，於10月中再次舉行三場《區瑞強 相識50年 知心50載演唱會》。

而最近曾邀請Albert參與其網上音樂直播的伍仲衡（Harry）亦同於10月中舉行兩場《伍仲衡再搞花臣音樂會》。二人演唱會日期雖然「撞到正」，但卻惺惺相惜。近日二人再次聚首，在區瑞強的網上音樂節目，互相為對方演唱會支持打氣。

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區瑞強網上音樂節目以50年來香港人的集體回憶為主題，伍仲衡為Albert現場伴奏不少經典名曲。Albert笑言：「我由開始接觸音樂已經半個世紀，相信不少香港人都聽著我的歌成長，一同經歷不少回憶。這音樂節目希望可以帶大家回味不同年代的集體回憶，亦非常感謝伍大師賞面到來。」

▲ 二人同於十月開騷。

伍仲衡則表示期待已久：「我一直以來都好想找Albert哥做我網上直播節目嘉賓，機遇巧合下經香港電台一位朋友劉蓮認識Albert，並邀請到他上做我嘉賓，今次我要禮尚往來，在Albert節目一齊玩！」