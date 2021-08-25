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【代溝關注組】江嘉敏有酒精敏感不愛夜蒲　鄺潔楹人細膽大夠義氣

娛樂 17:19 2021/08/25

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《代溝關注組》進行錄影。

江嘉敏、鄺潔楹、李家鼎、Maria Cordero、李麗霞、徐文浩、鄧伊婷、黃婧靈、梁茵等在今日（8月25日）現身TVB電視城為新節目《代溝關注組》進行錄影。當中，任嘉賓的江嘉敏與鄺潔楹異口同聲表示與長輩溝通沒問題。

另外，節目以夜蒲為主題，江嘉敏自稱因為有酒精敏感，所以不喜歡沒有夜蒲，就算去都是負責替人看管財物。

至於鄺潔楹稱自己酒量差，但因為屬義氣仔女，故常幫朋友頂酒。江嘉敏亦稱鄺潔楹大膽兼夠朋友，因為有次服裝車內有曱甴，她立即被嚇到，但鄺潔楹反而勇敢用紙巾幫忙把曱甴捉走。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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