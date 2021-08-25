【代溝關注組】江嘉敏有酒精敏感不愛夜蒲 鄺潔楹人細膽大夠義氣 娛樂 17:19 2021/08/25 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《代溝關注組》進行錄影。 江嘉敏、鄺潔楹、李家鼎、Maria Cordero、李麗霞、徐文浩、鄧伊婷、黃婧靈、梁茵等在今日（8月25日）現身TVB電視城為新節目《代溝關注組》進行錄影。當中，任嘉賓的江嘉敏與鄺潔楹異口同聲表示與長輩溝通沒問題。 另外，節目以夜蒲為主題，江嘉敏自稱因為有酒精敏感，所以不喜歡沒有夜蒲，就算去都是負責替人看管財物。 至於鄺潔楹稱自己酒量差，但因為屬義氣仔女，故常幫朋友頂酒。江嘉敏亦稱鄺潔楹大膽兼夠朋友，因為有次服裝車內有曱甴，她立即被嚇到，但鄺潔楹反而勇敢用紙巾幫忙把曱甴捉走。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【七公主】 鄺潔楹身型嬌小演劍擊手被質疑 監製陳維冠解釋：只要努力也可發光發亮 12:49 2021/08/15 【七公主】 鄺潔楹身型嬌小演劍擊手被質疑 監製陳維冠解釋：只要努力也可發光發亮 【七公主】愛妻號徐榮水晶婚放閃 型爸4個月減廿磅操出鋼條身型【內附餐單】 13:06 2021/08/20 【七公主】愛妻號徐榮水晶婚放閃 型爸4個月減廿磅操出鋼條身型【內附餐單】 【七公主】林夏薇全裸演癡情未亡人 網民表驚訝：拍電視劇都去到咁盡？ 13:29 2021/08/20 【七公主】林夏薇全裸演癡情未亡人 網民表驚訝：拍電視劇都去到咁盡？ 你可能感興趣 【七公主】 鄺潔楹身型嬌小演劍擊手被質疑 監製陳維冠解釋：只要努力也可發光發亮 12:49 2021/08/15 【七公主】 鄺潔楹身型嬌小演劍擊手被質疑 監製陳維冠解釋：只要努力也可發光發亮 【七公主】愛妻號徐榮水晶婚放閃 型爸4個月減廿磅操出鋼條身型【內附餐單】 13:06 2021/08/20 【七公主】愛妻號徐榮水晶婚放閃 型爸4個月減廿磅操出鋼條身型【內附餐單】 【七公主】林夏薇全裸演癡情未亡人 網民表驚訝：拍電視劇都去到咁盡？ 13:29 2021/08/20 【七公主】林夏薇全裸演癡情未亡人 網民表驚訝：拍電視劇都去到咁盡？ 鄺潔楹 江嘉敏 家庭關係 七公主 TVB 演員