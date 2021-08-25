【星二代學校】熊黛林孖女讀加拿大國際學校K1　屢出IB狀元全年學費12萬起

▲ 熊黛林（Lynn）3歲孖女升讀加拿大國際學校，近日開學，Lynn留言笑稱「甩難」！

踏入8月中，不少幼稚園及國際學校陸續開學，40歲名模熊黛林（Lynn）與老公郭可頌所生的3歲孖女Kaylor與Lyvia都開學了，Lynn在IG分享孖女第一天返學的情況，兩姊妹手拖手非常溫馨。有眼利的網民馬上認出，兩姊妹身穿的校服屬加拿大國際學校。

Lynn在IG上載了兩張女兒的開學照片，見到Kaylor與Lyvia身穿紅黑色校服、背著紅色書包手拖手，Lynn留言笑稱：

甩難喇！孖寶終於上學了！嘻嘻‥‥‥

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其實Lynn十分不捨女兒大得很快，希望女兒在校園開心成長，「Kaylor跟Lyvia踏入人生新的旅程，看着妳們一天天的長大、一天天的進步，真是有點不捨得妳們大得這麼快。只要妳們健健康康、開開心心，媽媽便心滿意足了。」

▲ 一家四口日前為爸爸郭可頌慶祝生日。（IG圖片）

一條龍IB課程 雲集星二代

有網民一眼認出，孖女身穿的紅黑色校服為香港加拿大國際學校（Canadian International School of Hong Kong，簡稱CDNIS），而非一直盛傳的「幼稚園哈佛」寶山幼兒園。CDNIS吸引不少星二代就讀，包括李克勤兩名兒子、林青霞的女兒邢愛林及邢言愛、張學友細女張瑤萱等。

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位於香港仔南朗山道的CDNIS於1991年創校，提供學前至十二班（Grade 12）教育，是本港少數提供「一條龍」國際預科文憑（IB）課程的國際學校，多年來出產過不少IB狀元，是本港數一數二的「IB尖子搖籃」。

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去年該校雖沒有45分滿分狀元，但有數名學生獲得44分及43分；2019年，該校則誕生一名滿分IB狀元，另有9名學生獲得44分或43分以上。

▲ 香港加拿大國際學校近年IB成績理想。（香港經濟日報資料圖片）

香港加拿大國際學校的學費不菲，2020-21年度全年學費由$115,900至十二班（Grade 12）的$205,400不等。學生另每年需繳付資本建設費（Capital Levy），本年度資本建設費為$36,000，債券持有人可獲豁免。

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責任編輯︰王明芳