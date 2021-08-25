【戰地記者】用生命揭露塔利班殘暴真相　路透社記者生前最後採訪曝光

阿富汗武裝組織塔利班佔領首都喀布爾後，勢將重新掌權，雖然塔利班日前承諾會尊重女性，並聲稱女性將被允許工作、學習，試圖洗白過去殘暴形象，惟接連被揭發塔利班殘暴對待人民一面。其中路透社攝影記者Danish Siddiqui用生命報道真相，負傷仍堅持深入塔利班陣地，在死前一刻拍下照片。



據路透社報導，Siddiqui 在得知塔利班於阿富汗發動襲擊後便向路透社申請前往當地充當戰地記者報道最新情況。他於7月11日抵達城市坎大哈的阿富汗特種部隊基地。7月16日，他隨特種部隊抵達阿富汗與巴基斯坦邊境Spin Boldak，當時政府軍企圖與塔利班正交火，而Siddiqui 乘坐的軍車被火箭炮擊中，情況十分危險，但他仍然用鏡頭捕捉火箭砲襲擊軍車的最真實畫面。

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據悉，Siddiqui在雙方交火中受傷，他曾向上司匯報指自己的左臂和背部有傷，他隨後跟隨政府軍前往一座清真寺接受治療，惟之後已失去其消息。

阿富汗政府及後證實，Siddiqui在撤離途中與政府軍走失，隨後被塔利班俘虜及關押。其後阿富汗與印度官員發現Siddiqui屍體，綜合情報後指Siddiqui遭塔利班殘忍殺害，Siddiqui被關押期間不斷受虐待，塔利班在他死後仍對屍首不斷開槍，亦有指塔利班開車輾爛其屍體。

塔利班發言人回應路透社，現時不清楚Siddiqui如何死亡，亦不知道當時有記者身處交火現場。阿富汗總統Ashraf Ghani對Siddiqui的死感到非常難過。

路透社主席Michael Friedenberg對員工的離世感悲傷，形容他是一位優秀記者，備受寵愛的同事，以及一名好丈夫和父親。

Danish Siddiqui來自印度新德里，終年38歲。他靠自學成為攝影師，於路透社工作逾10年，曾憑報道羅興亞難民危機獲普立茲獎。他是兩名孩子之父，曾受訪時自述夢想是「為想看故事、想感受故事的普通人拍攝」。

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責任編輯：羅嘉欣