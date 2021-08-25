【跑步猝死】男生跑步猝死死因研訊　體育老師稱若知健康狀況或不讓死者跑步

▲ 體育老師鄒偉業作供後離開法院。陳卓欣攝

19歲男生兩年前上體育課長跑時，突然昏迷倒地，送院後不治，死因庭今（25日）就事件展開研訊。死者的體育老師供稱，於事發後學校職員才將死者在學期初填妥的「學童健康狀況調查表」交予他，當中列明死者「呼吸困難及心臟痛，不宜做劇烈運動，跑步」。體育老師指，如得知死者有該情況，就不會讓他跑步。

死者的體育老師鄒偉業今供稱，於荃灣路德會呂明才中學已任教了25年。鄒供稱知悉死者在事發前，曾參與校內活動時暈倒，故一直以來上體育課時，都會多詢問他的身體狀況。在2018年9月開學後，校務處將家長有特別列明學生有不適的調查表格轉交給他，鄒指每年都會收到超過100份。

鄒指2019年3月18日當天體育課，安排了兩個班別的男同學，包括死者共27人，於荃灣城門道起跑，先落斜，經過城門谷公園及城門谷運動場後上斜到終點。起跑前曾詢問有沒有學生不適，但沒有人表示不適。鄒指起跑約7分鐘後，有同學向他表示死者不適。

鄒表示當他趕到死者身旁時，發現他面色蒼白，神智不清及呼吸困難，在準備上斜的行人路上躺下。鄒吩咐兩名同學到運動場取AED機(心臟除顫器)及報警，1名同學則回校向職員報告。鄒指感覺死者沒有呼吸，即時為死者做心外壓急救。

鄒以AED機為死者電擊了3次後，救護員到場後接手，鄒陪同死者登上救護車送院，鄒憶述救護曾說「放心啦，有pulse（脈搏）」。及至11時得知死者不治，鄒感到難過。

死因裁判官詢問，校方有否就須多加留意身體有毛病的學生，向老師提供書面指引，鄒指沒有留意，亦未有收過，而處理有學生暈倒亦沒有指引，只曾在開會時討論過。

鄒又指，若知悉死者的「學童健康狀況調查表」中填上「呼吸困難及心臟痛，不宜做劇烈運動，跑步」，鄒不會讓他跑步，惟鄒指事發前並不知道，在事發後才有同事將表格拿給他。

聆訊明(26日)續。

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記者：陳卓欣