【牛奶迷思】牛奶當水飲增加腎臟負擔　營養師︰太多蛋白質反影響鈣吸收

▲ 台灣營養師李婉萍指出勿將牛奶當水飲。

天氣炎熱，飲凍飲消暑一流，有家長想孩子長高，會給他們喝凍牛奶，可是不能總是一直喝。究竟每天到底需要攝取多少奶類呢？台灣營養師李婉萍撰文，向家長教路如果想小朋友獲得牛奶好處、喝得健康就要留意以下３大常見的營養疑問。有關文章如下︰

不論是在營養諮詢門診、受邀演講等場合，或是在粉絲團裡，經常有人對喝牛奶這件事有各式各樣的疑惑，尤其是關心孩子成長發育的媽媽。所以，這篇就針對最常見、與兒童青少年有關的幾個問題來解答。

Q1. 牛奶好營養！小孩多喝沒關係？

雖然牛奶所含的水分將近九成，但熱量不可小覷，特別是裡頭還有一個很重要的成分──飽和性脂肪，若過量攝取也會導致肥胖。若錯把牛奶當水喝，以為這樣能長高，不但沒幫助，還會增加腎臟負擔，臨床上我還遇到一天喝兩公升的小孩導致體重過重，還有把牛奶當水喝結果膽固醇增加的案例；同時太多蛋白質會帶來過多的磷，反會影響鈣的吸收，建議1至18歲的孩子每天最多喝500毫升牛奶即可。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Q2. 喝調味乳也可以獲得牛奶的營養嗎？

儘管鮮奶和調味乳（如香蕉牛奶、士多啤梨牛奶等）在國健署食品營養成分資料庫中同樣都屬乳品類，但調味乳的生乳含量比鮮奶少。「調味乳」是指以50%以上的生乳、鮮乳或保久乳為主要原料製成，「鮮乳」的生乳含量則是100%，因此營養成分也不一樣。「調味乳」不僅蛋白質含量較少，鈣質也明顯差了一截，也會額外喝進添加物和精緻糖，不適合用來取代牛奶喔！

最新影片︰醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

Q3. 全脂牛奶含有較多脂肪，小朋友比較適合喝低脂牛奶？

以前曾有建議滿2歲的幼童應喝低脂牛奶，是因為發現現代小孩脂肪攝取量普遍較多的緣故。不過，衛福部國民健康署2018年改版的「每日飲食指南」已明確指出，兩歲以下兒童不宜飲用低脂或脫脂乳品，以免營養素和熱量不足而妨礙了生長。

關於喝全脂奶會不會讓脂肪攝取量超標，基本上只要維持一天不超過500毫升就不用擔心。要注意的反而是其他飲食是否夠均衡，比方高熱量高油高糖的點心、蛋糕或油炸食物應少吃，那麼全脂牛奶可放心喝沒問題。

有關內容獲facebook專頁「李婉萍的營養天地」授權刊登；原文刊載在部落格「李婉萍的營養天地」。

最新影片︰193 X JNY專訪

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰顏紫燕