【本地藝術】「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」9月15日結束　展方呼籲市民把握餘下展期

「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」9月15日結束，市民不欲錯過一睹超現實主義大師的真跡作品，請把握餘下展期前往位於九龍尖沙咀梳士巴利道十號的香港藝術館參觀。

超現實主義始於一九二四年的巴黎，在西方視覺藝術發展中佔有相當重要的位置。「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」以神話為策展主軸，貫穿整個超現實主義的發展歷程，闡釋這個時期的重要發展歷史和美學。展覽中117件精選畫作、雕塑、攝影作品及文獻資料，包括薩爾瓦多．達利的《威廉．泰爾》、喬治歐．德．基里訶的《兩個人像》、胡安．米羅的《鬥牛》、傑克遜．波洛克的《月女切圓》、及傑克．埃勞的《大透明者》等。

為回應超現實藝術大師的作品，香港藝術館亦邀請了本地青年藝術家為展覽注入香港視點和元素。藝術家黃美諺創作的《夢的香港》繪本和動畫，將展覽作品融入香港景色之中，帶領觀眾感受疫情下帶有超現實主義風格的新常態。新媒體藝術家林欣傑創作的機械裝置作品《人工現實》，帶出對人工智能及數碼媒體的反思，並探討科技與藝術、真像與偽真像之間的微妙關係。

展覽由康文署和法國五月藝術節聯合主辦，香港藝術館和巴黎龐比度中心聯合籌劃，香港賽馬會慈善信託基金主力支持。展覽並獲法國駐港澳總領事館支持、信德集團有限公司及法國巴黎銀行贊助，為法國五月藝術節節目之一。有關「超現實之外——巴黎龐比度中心藏品展」展覽詳情及入場安排，請瀏覽網頁或致電2721 0116查詢。

觀眾亦可把握機會，觀賞最後兩場免費的粵語網上導賞及講座活動。於8月28日（星期六）下午2時至3時舉行的網上專題導賞團「超現實主義與攝影」，由F11攝影博物館和f22攝影空間創辦人蘇彰德講解攝影發展史，圍繞巴黎超現實主義運動，述說不同的攝影師如何透過相機演繹他們心中的巴黎。詳情請瀏覽活動網頁。

講座「超現實主義與現代神話」，8月29日（星期日）下午3時30分至五時在香港藝術館演講廳舉行。本地哲學普及團體好青年荼毒室——哲學部三位成員楊俊賢、李康廷、袁子翹將以對談形式解構神話於超現實主義的重要性，以及其在今日社會的意義。市民可透過活動網頁於網上同步收看講座。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定，使用者在進入博物館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。康文署呼籲參觀人士在到場前預先下載「安心出行」流動應用程式，並在進館前掃描「安心出行」二維碼。如選擇到場登記個人資料，由於登記程序需時，請預早到達，以免延誤參觀時間。

​因應2019冠狀病毒病的最新情況，館方限制館內人數，所有進入博物館的人士進場前須使用酒精搓手液和接受體溫檢測，並須佩戴自備的口罩。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入博物館和展覽設施。

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責任編輯：曾卓鋒