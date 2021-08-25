【垃圾徵費二讀】建制派支持草案倡設更多回收設施　鄭松泰斥多年來環保政策均向市民開刀

▲ 立法會今日（25日）舉行會議，其中《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》的二讀辯論恢復。(經濟日報資料圖片)

立法會今日（25日）舉行會議，其中《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》的二讀辯論恢復，原本在本屆立法會已「胎死腹中」，但基於議會延任，得以「重生」。垃圾徵費草案爭議多時，早前多個黨派議員關注收費後會否對基層市民帶來負擔，政府最終同意在法案通過後設18個月準備期，再決定生效日期，並考慮在條例生效初期免費派指定垃圾袋，協助市民適應。



會上，除熱血公民議員鄭松泰表明反對之外，不少有發言的議會均表示支持，但提醒政府要做足配套措施，包括教育市民提高環保回收意識，以及增設更多回收設施等。鄭松泰表示，政府多年來對於環保政策的施政理念只有透過經濟行為，改變市民的習慣，以膠袋徵費經驗，膠袋是用少了，但社會生產過多的環保袋作為代替品，而環保袋亦含有塑膠，認為向市民徵費的效果並不佳。

他又認為徵費等於「向小市民開刀」，市民於購買物品時，無法選擇該物品有無包裝，「不能只買4塊餅」，責任卻應在於生產者上；而為了加強執法，政府或需要大量安設閉路電視監察市民有否偷掉垃圾，亦會妨礙市民的自由。

自由黨議員易志明表示，政府認為收費措施可改變市民習慣，惟根據過往經驗，加稅只能收一時之效，認為政府應做好其他配套，加大力度做好減廢及回收工作，包括增加回收點及回收物類別，否則收費效果只會是短暫的，例如一些地區的廢物回收筒經常爆滿，政府應調整容量及增加回收營辦商的回收次數，回收率提升自然可穩定回收產業鏈；他又要求政府在正式落實條例前，必須先向立法會交代工作進度、評估當時經濟環境等，才正式落實徵費。

醫學界議員陳沛然表示，則關注「三無大廈」缺乏管理，居民大多都是長者，未必了解條例做法，認為當局應採取對他們推行支援措施。

法案將於明早繼續審議，屆時會有局長發言。

根據政府提交的立法文件，《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》指定垃圾袋收費定為每公升0.11元，分為3公升至100公升共9款，若一家三口每天使用一個10公升或15公升的指定垃圾袋，每月需付33元或51元。港府計劃在垃圾收費實施後，為所有綜援受助人增加標準金額每人每月10元。至於無法用指定垃圾袋包妥的大型垃圾，包括傢俬等，則每件劃一收費11元，市民須於棄置前貼上指定標籤。

政府表示，指定垃圾袋及大型垃圾需要使用的指定標籤，均設均防偽特徵，可以在約4,000個獲授權的銷售點購買，包括超級市場、便利店、油站、郵局和自動售賣機等，亦可透過獲授權的網上平台購買。

首18個月準備期後，會有一段時間「適應期」，當場截獲的違例者會發出警告，並會對嚴重違例個案採取執法行動。適應期之後，如當場截獲違法者，將會發出1,500元定額罰款通知書。

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記者：洪芷晴