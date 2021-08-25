【MIRROR成員】MOOV Live公布第二位演出歌手　 Anson Lo呂爵安將再合體

▲ Edan和Anson Lo再度合體開騷。

音樂平台MOOV今年底即將舉行MOOV音樂會，並公開六位表演歌手名單中，第一位正就是Anson Lo，並預告將有另外五位歌手演出，今日MOOV官方平台再度公布，第二位演出歌手便是Edan呂爵安。

MOOV為慶祝今年踏入15周年，於今年12月7日在會展舉行《網上行夢想系 MOOV LIVE Music On The Road》音樂會，並預告會邀請六位歌手擔任演出嘉賓。

同場加映：193+BNY訪問

MOOV日前宣佈第一個表演嘉賓，就是人氣高企的「教主」Anson Lo，而另外五位演唱嘉賓的名單將會陸續宣佈。

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而今日第二位演出歌手名單公開，就是MIRROR另一位人氣成員Edan，這也是教主跟Edan在《大叔的愛》後另一次合體演出。

至於另外四位嘉賓歌手，會否同是MIRROR成員呢？網民估計或者會是ERROR的193或JNY，因二人近日亦有現身MOOV上宣傳新歌，或者有端倪。

《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》

日期：2021年12月7日

時間：晚上8時15分

地址：香港會議展覽中心Hall 5BC

換票詳情：https://bit.ly/3CUVNoP