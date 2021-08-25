【東京殘奧】11歲患骨癌截肢成輪椅劍后　余翠怡5度出戰殘奧瞄準獎牌

▲ 輪椅劍擊運動員余翠怡，被視為東京殘奧獎牌希望之一。

東京殘奧昨日（24日）正式開幕，其中作為殘奧代表隊的「大師姐」、5度參加殘奧會的輪椅劍擊運動員余翠怡，過去共獲得7金3銀1銅的佳績，被視為獎牌希望之一。對於今次殘奧會，余翠怡希望港人能延續奧運熱情，為出戰殘奧的運動員打氣；同時亦希望能延續香港劍擊隊在奧運奪金的成績，在殘奧會上繼續奪獎。

▲ 余翠怡出戰今屆東京殘奧會。（程志遠攝）

余翠怡將在今年東京殘奧會上，一連4天代表香港出戰女子A級花劍個人賽、女子A級重劍個人賽、女子花劍團體賽，以及女子重劍團體賽。其中女子A級重劍個人賽將在明天（26日）舉行。

余翠怡在11歲時患上骨癌，在接受手術及化療後，因傷口發炎而需要截去左腳小腿，自此她就要學習使用義肢。

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憑著堅毅樂天的性格，加上家人及朋友支持，余翠怡成功克服自身障礙，學習接受身體上的轉變，同時開始尋覓自己的夢想。16歲那年，余翠怡加入了傷殘人士體育協會，由習泳到接觸輪椅劍擊運動，再被教練選中代表港隊，從此踏上輪椅劍擊運動員生涯。

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由04年起雅典殘奧會，再到08年北京殘奧會、12年倫敦殘奧會，以及16年里約熱內盧殘奧會，余翠怡成績彪炳，先後在個人賽及團體賽事上獲得7金3銀1銅的佳績。對於今次東京殘奧會，余翠怡表示狀態很好，加上今年香港劍擊隊在奧運奪金，為她帶來很大的鼓勵，希望今年繼續奪獎：

我哋打比賽都有啲迷信嘅，可以在奪冠場地比賽，希望有一定加成。

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與張家朗份屬朋友的余翠怡，在出戰東京殘奧會前，亦有留意到網上討論運動員待遇，有人認為殘奧比奧運次一等的看法，而她亦直言：

有人會覺得殘奧比起奧運好似係second class，容易啲，其實項目唔同，根本係無得比較，亦唔需要比較，因為去到奧運／殘奧決賽，就係最高水平嘅賽事。

余翠怡表示，殘奧運動員及奧運運動員一樣，都經年累月地接受訓練、比賽，需要在奧運／殘奧周期取得一定積分才可出線，所以兩者其實也付出很多努力，希望大家支持奧運的香港運動員，同樣都可支持殘奧的香港運動員。

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責任編輯：羅嘉欣