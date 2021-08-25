【謀殺受審】涉毆斃妻子後自首稱自衛　無業非洲籍漢否認謀殺

▲ 非洲漢涉謀殺妻子今於高等法院開審。資料圖片

39歲非洲岡比亞籍無業漢涉於2019年4月，在土瓜灣寓所內將菲律賓籍妻子毆斃，無業漢今（25日）於高等法院否認謀殺罪受審。控方於開案陳詞指，事發後被告自行前往警署，聲稱自己曾於妻子打架，及後發現妻子已死去，被告聲稱自己曾以雙手自衛，惟控方指他所用的武力遠超合理水平。

涉案被告Ousainou Touray（39歲）被控1項謀殺罪，控罪指被告約於2019年4月10日謀殺死者Cuyacot Adele Melano（40歲）。

控方開案陳詞指，被告與死者於案發時同居於土瓜灣一個劏房單位，兩人的鄰居Muthambe Kadir Alberto於2019年4月9日清晨約4至5時，曾聽到被告所住的單位傳出打鬥聲，更聽到死者尖叫及哀求被告停手，鄰居於是上前敲門，及後房間內安靜下來，但當鄰居返回房間內不久，打鬥聲再次傳出，歷時約30至60分鐘。

同日早上約9至10時，鄰居再次被打鬥聲吵醒，他更聽到有物件撞向牆壁的聲音，以及死者哀求被告停手的聲音。其後鄰居於當日中午再次醒來時，被告的房間已回復寧靜。

控方續指，被告於2019年4月10日晚上，攜同3個行李箱前往黃大仙警署，並向警員聲稱他曾與死者打架，而死者事後死亡，但被告否認曾殺害死者。

救護員及消防員其後抵達被告與死者的寓所，並發現房間內正開著冷氣及播著音樂，救護員發現死者躺在床上，赤裸的身體被白色床單包裹著，身上有一本可蘭經及一串珠。救護員觀察到死者當時面部腫脹、面上及四肢滿佈瘀傷，而且已失去生命跡象，救護員遂確定死者已死亡。

法醫其後到場檢查死者的屍體，並估計死者的死亡時間約為2019年4月10日的凌晨2時至下午2時。警方搜查被告房間時，發現房內多個物件均沾有死者的血跡，包括電風扇、枕頭及床單等。

被告其後於錄影會面中指出，他與死者在4月10日當天曾於房間內打架，死者當時情緒非常激動，因此被告曾以雙手自衛，但由於情況混亂，因此他已忘記有否毆打死者，而死者似乎有撞倒一個櫃。

被告又向警方稱兩人在打架後一同睡覺，當他醒來時發現死者已死亡，因此他為死者祈禱。被告指作為穆斯林，遂以床單包裹死者屍體，並將可蘭經及一串珠放在死者身上，以示尊重。被告又強調死者的死亡是意外，他無意殺害死者。被告其後進一步指出，他與死者於打架後一同睡覺，枕頭上的血跡是源自死者頭部的傷勢。

控方續指，死者的驗屍報告反映她面上的瘀傷，除了口鼻範圍外，其他均較為淺色，死者的鼻樑至鼻尖位置有斑駁的磨損，面上其他部位亦有斑駁及橢圓形的磨損。死者的眼周、面頰及咀唇內部亦有出血點，鼻子上有壓痕。觀乎死者的傷勢，法醫認為傷勢可能由死者的口鼻遭壓住所造成，而死者面上的橢圓形磨損，亦與指甲印吻合，死者咀唇內部的出血亦可能因她呼吸受阻而造成。

法醫因此認為死者是窒息致死，即口鼻位置遭阻塞，因此無法呼吸。法醫又發現死者身上有其他主要傷勢，包括頭部的裂傷及身上的磨損等，但認為這些並非致命傷勢。

控方指出，本案雖然沒有直接證據，卻有不少環境證據，而死者死於窒息，反映其口鼻曾遭施壓，這絕對不是打架期間的意外，而是被告的刻意行為。至於被告稱自衛的說法，控方指被告所用的武力遠超所需，因此說法並不合理。案件明（26日）續審。

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記者：楊詠渝